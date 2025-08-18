स्टालिश दिखने से लिए काफी है बस सिंपल व्हाइट टी-शर्ट, इन 3 तरीकों से पहनकर दिखें सबसे अलग

How to Style White T Shirt: आज के सोशल मीडिया वाले दौर में फैशनेबल दिखना कौन नहीं चहता है. ऐसे में लोग बेसिक कपड़ों को भी फैशनेबल बनाना चाहते हैं. ऐसे में व्हाइट टीशर्ट हर किसी की वॉर्डरोब में जरूर होती है. इसे सबसे बेसिक कपड़ों में गिना जाता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से स्टाइल किया जाए, तो यह बेहद क्लासी लग सकती है. चाहे कॉलेज हो या ऑफिस, आप हर मौके पर व्हाइट टीशर्ट पहन सकते हैं. इस खबर में हम आपको इसे स्टाइल करने के 4 आसान टिप्स बताएंगे.
व्हाइट टीशर्ट को डेनिम के साथ पेयर करें
व्हाइट टीशर्ट को ब्लू डेनिम जींस के साथ पेयर किया जा सकता है, ये स्टाइल कभी-भी पुराना नहीं हो सकता है. यह आपको कैजुअल और स्मार्ट लुक देता है. कॉलेज, ऑफिस या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग में आप इसे लुक को कैरी कर सकते हैं. यह सबसे इजी गोइंग ऑप्शन है. इस लुक और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इसके साथ स्नीकर्स और स्मार्ट वॉच पहन सकते हैं.
जैकेट या शर्ट के साथ व्हाइट टीशर्ट को करें लेयर
अगर आप व्हाइट टीशर्ट को और भी ज्यादा फैशनेबल लुक देना चाहते हैं, तो इसे डेनिम जैकेट, लेदर जैकेट या चेक शर्ट के साश लेयरिंग करें. लेयरिंग करने से व्हाइट टीशर्ट दोगुना स्टाइलिश लगने लगता है. खासकर विंटर में व्हाइट टीशर्ट को लेयरिंग करने बेहद फैशनेबल लग सकता है.
व्हाइट टीशर्ट को स्कर्ट या ट्राउजर के साथ पेयर करें
लड़कियां व्हाइट टीशर्ट को स्कर्ट या हाई-वेस्ट ट्राउजर के साथ पेयर कर सकती हैं, यह एक परफेक्ट स्टाइल मानी जाती है. ये लुक ऑफिस से लेकर पार्टी तक हर जगह कैरी की जा सकती है. इसके साथ अगर हाई हील्स और मिनिमल ज्वालरी पहनी जाए, तो ये और अच्छी लगती है.
रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें