खराब से खराब मूड भी मिनटों में होगा ठीक, बस ट्राई करें ये 3 इंस्टेंट मूड बूस्टिंग योगासन

खराब से खराब मूड भी मिनटों में होगा ठीक, बस ट्राई करें ये 3 इंस्टेंट मूड बूस्टिंग योगासन

Yoga for Mental Health: मूड ठीक करने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, कोई चॉकलेट खाता है, तो कोई गाना सुनता है. लेकिन फिर भी मूड ठीक नहीं हो पाता. ऐसे क्या आपको पता है कि आप योग करके मात्र 10 से 15 मिनट में अपनी मूड को ठीक कर  सकते हैं.

 

Jan 12, 2026, 11:00 PM IST
खराब से खराब मूड भी मिनटों में होगा ठीक, बस ट्राई करें ये 3 इंस्टेंट मूड बूस्टिंग योगासन

Instant Mood Boosters: भागदौड़ और स्ट्रेसफुल जिंदगी में मन का उदान होना और मूड खराब होना आम बात हो गई है. इसका असर हमारे सेहत से लेकर हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है. लेकिन अच्छा बता ये है कि आप योग कि मदद से केवल 10 से 15 मिनट में 'हैप्पी हार्मोन्स' को एक्टिव करके मूड बेहतर कर सकते हैं. योग बॉडी को लचीला बनाने के साथ-साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी रामबाण उपाय है. ऐसे इस खबर में हम आपको ऐसे योग के बारे में बताएंगे, जो आपके मूड को बेहतर कर सकते हैं. 

 

बालासन
ये आसन मानसिक थकान को दूर करने का एक बेहतरीन तरीका है. इसे करने के लिए घुटनों के बल बैठ जाएं और अपने माथे को जमान पर टिकाएं. अब हाथों को आगे की ओर फैलाएं या बॉडी के बगल में रखें. ये आसन नर्वस सिस्टम को शांत करता है और गर्दन व कंधों के स्ट्रेस को कम करता है, जिससे आप तुरंत रिलैक्स महसूस करते हैं. 

अधोमुख श्वानासन
ये एक 'इनवर्जन' पोज है, जिसमें सिर हार्ट के नीचे होता है. इसे करने के लिए अपने हाथों और पैरों के बल उल्टे 'V' के पोजीशन बनाएं. इसके बाद कूल्हों को ऊपर की ओर उठाएं. इसे करने से सिर की ओर ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे ब्रेन को ताजगी मिलती है और घबराहट कम होती है. 

 

भुजंगासन
अगर आप सुस्ती और कम एनर्जी महसूस करते हैं, तो भुजंगासन आपकी मदद कर सकता है. इसे करने के लिए पेट के बल लेट जाएं और हथेलियों को कंधों के पास रखकर बॉडी के अगले हिस्से को ऊपर उठाएं. फिर आसमान की ओर देखें. ये हार्ट ओपनर पोज है, जो छाती को खोलता है और डीप ब्रीदिंग करने में मदद करता है, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और डिप्रेशन की समस्या दूर होती है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

yoga for mental health

