घंटों बैठकर काम करने से रहती है थकान और अकड़न? ये 3 योग आपको दिनभर रखेंगे रिलैक्स और एनर्जेटिक

Desk Job Health: आज के समय में लंबे समय तक बैठकर काम करना, मोबाइल और लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल करना रोजमर्रा के आराम को कम कर देता है. ऐसे में शरीर में जकड़न, पीठ दर्द, थकान और बेचैनी आम समस्या बन गई है. हालांकि अच्छी बात ये है कि इस समस्या में योग आपकी मदद कर सकता है. योग एक आसान और नेचुरल तरीका है, जो बॉडी को आराम देने के साथ-साथ दिनभर आपको बेहतर महसूस करता है. इस खबर में हम आपको ऐसे ही 3 योग के बारे बताएंगे, जो रोज करने से आपको भागदौड़ भरी जिंदगी में आराम दिला सकता है.

ताड़ासन

ताड़ासन एक आसान और असरदार योग है, जिसका असर बेहद गहरा होता है. ये आसन शरीर की मुद्रा को सुधारता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूती देता है. इस आसन को करने से बॉडी में खिंचाव आता है, जिससे जकड़न कम होती है. ये आसन खड़े हने और चलने में आराम देता है, जिससे रोजमर्रा के काम आसान लगते हैं. वहीं ताड़ासन से बॉडी में एनर्जी फ्लो होता है और दिन अच्छा जाता है.

भुजंगासन

उन लोगों के लिए भुजंगासन फायदेमंद है, जो लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं. ये आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पीठ के निचले हिस्से में होने वाले दर्द से छुटकारा दिलाता है. ये आसन फेफड़ों को खोलता हैं, जिससे सांस लेना आसान होता है. वहीं रोज प्रैक्टिस करने से कमर हल्की लगती है और झुकने, उठने जैसे कामों में ज्यादा आराम मिलता है. यह आसन शरीर के साथ-साथ मन को भी ताजगी देता है.

बालासन

बॉडी को आराम देने वाले योग में से एक बालासन है. ये आसन बॉडी को पूरी तरह से ढीला छोड़ने में मदद करता है. वहीं दिनभर की थकान, स्ट्रेस और बेचैनी को कम करने के लिए ये असरदार है. इससे पीठ, गर्दन और कंधों को आराम मिलता है और मन शांत रहता है. काम के बीच कुछ मिनट बालासन करने से फिर से एनर्जी महसूस होती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.