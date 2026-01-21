महंगे शैंपू-सीरम नहीं, योग से रोकें हेयर फॉल; बाल हो जाएंगे जड़ से मजबूत...

Best Yoga Asanas for Hair Loss: आज के भागदौड़ और स्ट्रेसफुल जिंदगी में प्रदूषण और गलत खान-पान के कारण बालों से जुड़ी समस्याएं आम हो गई हैं. खासकर हेयर फॉल से हर दूसरा आदमी परेशान है. इससे छुटकारा पाने के लिए बहुत से लोग महंगे तेल, शैंपू और सीरम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी मनचाहा नतीजा नहीं मिल पाता है. पर क्या आप ये बात जानते हैं कि आपके बालों का कनेक्शन सीधा आपके बॉडी में हो रहे ब्लड सर्कुलेशन और स्ट्रेस लेवल से जुड़ा है? ऐसे में आप योग की मदद से हेयर फॉल से छुटकारा पा सकते हैं. योग शरीर को लचीला बनाने के साथ-साथ स्कैल्प तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाने का काम करता है. इस खबर में हम आपको ऐसे 4 योग के बारे में बताएंगे, जो बालों को झड़ने से रोककर, उन्हें जड़ से पोषण देता है.

अधोमुख श्वानासन

ये आसन करते समय आपका सिर नीचे की ओर होता है, जिससे सिर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. ये बालों के रोम को एक्टिव करता है और स्ट्रेस कम करने में मदद करता है. इसे करने के लिए जमीन पर उल्टे 'V' की शेप बनाएं. इसके बाद अपने हाथों और पैरों पर जोर देते हुए कूल्हों को ऊपर उठाएं.

उत्तानासन

उत्तानासन करने वक्त आप आगे की ओर झुकते हैं, जिससे ब्लड सीधे सिर की ओर बहता है. इससे स्कैल्प को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है और बालों के ग्रोथ के लिए ये जरूरी भी है. इसे करने के लिए सीधे खड़े होकर सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे आगे झुकें और अपने हाथों से पैरों को छूने की कोशिश करें.

विपरीत करणी

स्ट्रेल बालों के झड़ने का सबसे बड़ा कारण है. यह एक आरामदायक पॉजीशन है, जो नर्वस सिस्टम को शांत करती है. ये स्कैल्प को पोषण देती है, जिससे बाल टूटना काम होता है. इसको करने के लिए दीवार के सहारे लेट जाएं और अपने दोनों पैरों को सीधा दीवार पर टिका दें. ऐसा ही 5 से 10 मिनट तक करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.