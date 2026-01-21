Advertisement
trendingNow13081146
Hindi Newsलाइफस्टाइलमहंगे शैंपू-सीरम नहीं, योग से रोकें हेयर फॉल; बाल हो जाएंगे जड़ से मजबूत...

महंगे शैंपू-सीरम नहीं, योग से रोकें हेयर फॉल; बाल हो जाएंगे जड़ से मजबूत...

Yoga For Hair Growth: स्ट्रेस और प्रदूषण से बढ़ते हेयर फॉल को रोकने के लिए योग आपकी मदद कर सकता है. इस खबर में हम आपको ऐसे 4 आसनों के बारे में बताएंगे, जिससे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर बालों को जड़ से मजबूत बनाएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 21, 2026, 01:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महंगे शैंपू-सीरम नहीं, योग से रोकें हेयर फॉल; बाल हो जाएंगे जड़ से मजबूत...

Best Yoga Asanas for Hair Loss: आज के भागदौड़ और स्ट्रेसफुल जिंदगी में प्रदूषण और गलत खान-पान के कारण बालों से जुड़ी समस्याएं आम हो गई हैं. खासकर हेयर फॉल से हर दूसरा आदमी परेशान है. इससे छुटकारा पाने के लिए बहुत से लोग महंगे तेल, शैंपू और सीरम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी मनचाहा नतीजा नहीं मिल पाता है. पर क्या आप ये बात जानते हैं कि आपके बालों का कनेक्शन सीधा आपके बॉडी में हो रहे ब्लड सर्कुलेशन और स्ट्रेस लेवल से जुड़ा है? ऐसे में आप योग की मदद से हेयर फॉल से छुटकारा पा सकते हैं. योग शरीर को लचीला बनाने के साथ-साथ स्कैल्प तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाने का काम करता है. इस खबर में हम आपको ऐसे 4 योग के बारे में बताएंगे, जो बालों को झड़ने से रोककर, उन्हें जड़ से पोषण देता है. 

 

अधोमुख श्वानासन
ये आसन करते समय आपका सिर नीचे की ओर होता है, जिससे सिर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. ये बालों के रोम को एक्टिव करता है और स्ट्रेस कम करने में मदद करता है. इसे करने के लिए जमीन पर उल्टे 'V' की शेप बनाएं. इसके बाद अपने हाथों और पैरों पर जोर देते हुए कूल्हों को ऊपर उठाएं. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

उत्तानासन
उत्तानासन करने वक्त आप आगे की ओर झुकते हैं, जिससे ब्लड सीधे सिर की ओर बहता है. इससे स्कैल्प को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है और बालों के ग्रोथ के लिए ये जरूरी भी है. इसे करने के लिए सीधे खड़े होकर सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे आगे झुकें और अपने हाथों से पैरों को छूने की कोशिश करें. 

 

विपरीत करणी 
स्ट्रेल बालों के झड़ने का सबसे बड़ा कारण है. यह एक आरामदायक पॉजीशन है, जो नर्वस सिस्टम को शांत करती है. ये स्कैल्प को पोषण देती है, जिससे बाल टूटना काम होता है. इसको करने के लिए दीवार के सहारे लेट जाएं और अपने दोनों पैरों को सीधा दीवार पर टिका दें. ऐसा ही 5 से 10 मिनट तक करें. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

yoga for hair growthHow to stop hair fall naturally

Trending news

कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
Karnataka Udupi News
कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
nitin navin
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल
DNA
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल
पवित्र स्नान से सीधा पद पर सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द को कोर्ट से मिला नोटिस
DNA
पवित्र स्नान से सीधा पद पर सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द को कोर्ट से मिला नोटिस
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
viral video
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
West Bengal
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'
weather update
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'
पंजाब में अब गैंगस्टरों की खैर नहीं, पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन
Punjab
पंजाब में अब गैंगस्टरों की खैर नहीं, पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन
आवारा कुत्तों का मामला, SC ने मेनका गांधी को लगाई फटकार, पूछा- मंत्री रहते क्या किया
Supreme Court
आवारा कुत्तों का मामला, SC ने मेनका गांधी को लगाई फटकार, पूछा- मंत्री रहते क्या किया
क्या मिलेगा मनमाने हवाई किराये से छुटकारा? 'सुप्रीम' रडार पर आईं एयरलाइन कंपनियां
airline fare
क्या मिलेगा मनमाने हवाई किराये से छुटकारा? 'सुप्रीम' रडार पर आईं एयरलाइन कंपनियां