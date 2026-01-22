Advertisement
मां बनने की खुशी पर न लगने दें पोस्टपार्टम की नजर, मानसिक शांति के लिए डिलीवरी के बाद जरूर करें ये 3 योग

मां बनने की खुशी पर न लगने दें 'पोस्टपार्टम' की नजर, मानसिक शांति के लिए डिलीवरी के बाद जरूर करें ये 3 योग

Yoga for Postpartum Depression: डिलिवरी के बाद मां के शरीर में कई हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसके कारण कई बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन को नई मां झेलने लगती है. ऐसे में योग की मदद से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 22, 2026, 10:04 PM IST
Yoga for New Mother: एक महिला के लिए मां बनना सबसे गहरा एहसास होता है. इस दौरान महिलाएं एक गहरा फिजिकल और इमोश्नल बदलाव महसूस करती है. इसके साथ-साथ बच्चे को जन्म देने के बाद आने वाली जिम्मेदारियां महिला के लिए चुनौतियों भरा होता है. ऐसे में डिलीवरी के बाद हार्मोनल चेनजेज के कारण चिड़चिड़ापन, एंग्जायटी और कभी-कभी 'बेबी ब्यूज' या 'पोस्टपार्टम डिप्रेशन' जैसी समस्याएं हो जाती हैं. अच्छी बात ये है कि योग से इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है. इस खबर में हम आपको ऐसे योग बताएंगे, जो नई मांओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी होता है. 

 

प्राणायाम
प्राणायाम में गहरी सांस लेना और छोड़ना, नई मांओं के लिए सबसे आसान और असरदार प्रैक्टिस है. 'अनुलोग-विलोम' और 'भ्रामरी प्राणायाम' स्ट्रेस को कम करने के साथ-साथ मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाता है. इससे ब्रेन में ऑक्सिजन फ्लो बढ़ता है, जिससे थकान दूर होती है और नींद अच्छी आती है. ऐसे में दिनभर में बस 10 मिनट प्राणायाम करने से मन को शांति मिलती है. 

मार्जरी आसन
डिलीवरी के बाद पीठ और कमर दर्द होना एक आम समस्या हो जाती है, जिसके कारण अक्सर चिड़चिड़ापन रहता है. ऐसे में मार्जरी आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने के साथ-साथ बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को भी सुचारू करता है. ये बॉडी में स्ट्रेस कम करता है, जिससे मन अपने आप शांत रहता है. 

 

बालआसन
बाल आसन भी नई मांओं के लिए बेहद फायदेमंद है. ये एक रिलैक्सिंग पोज है, जो एड्रेनल ग्लैंड्स को शांत करने में मदद करता है. मां बनने के बाद शुरुआती महीने काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है. इससे नींद की समस्या हो सकती है. ऐसे में बाल आसन बॉडी और माइंड को आराम देता है. ये आसन घबराहट और एंग्जायटी को कम करने में सबसे अच्छा माना जाता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

