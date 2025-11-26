Advertisement
30 साल की महिला ने 'डबल विजन' को समझा फ्लाइट प्रेशर, निकली दिमाग की ये खतरनाक बीमारी!

अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह 30 साल की छोटी उम्र में अधिकतर लोग गंभीर बीमारी का शिकार हो रहे हैं. 30 की इस महिला के साथ भी कुछ ऐसा हुआ जिसे पढ़ आपकी भी रूह कांप जाएगी. आइए जानते हैं कैसे डबल विजन को महिला ने सामान्य समस्या समझा लेकिन यह ब्रेन ट्यूमर का बड़ा संकेत था. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 26, 2025, 08:29 PM IST
30 साल की इस महिला को फ्लाइट में डबल विजन की समस्या हुई. लेकिन महिला को लगा कि यह फ्लाइन के केबिन प्रेशर की वजह से है. पश्चिम मिडलैंड्स की रहने वाली 30 साल की महिला को फ्लाइट में यात्रा करने के बाद महसूस हुआ कि उन्हें डबल विजन की समस्या है. शुरुआत में महिला को लगा कि यह फ्लाइट में यात्रा के दौरान केबिन प्रेशर की वजह से है.

कुछ दिनों बाद बिगड़ी तबीयत
कुछ दिनों महिला की तबीयत काफी खराब हो गई. महिला के सीधे हाथ की पकड़ कमजोर हो गई. वहीं शरीर के एक हिस्से की मांसपेशियां भी कमजोर हो गई. शरीर के दाहिनी तरफ के अंग सुन्न होने लगे. महिला ने अमेरिका में सीटी स्कैन कराया लेकिन ब्रेन ट्यूमर के बारे में कुछ नहीं पता चला.

MRI में चला बॉल साइज का ट्यूमर
महिला जब यूनाइटेड किंगडम वापस आई तो तो एडमिट हुई, उस दौरान उनका एमआरआई (MRI) कराया गया. MRI के दौरान डॉक्टर को उनके दिमाग में गोल्फ बॉल साइज का ट्यूमर मिला. जो कि उनके दिमाग के हिस्से में था. डॉक्टर ने बताया है कि इस ट्यूमर की सर्जरी नहीं हो सकती क्योंकि ट्यूमर दिमाग के पीछे के है वहीं इसके फैलने की संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्यूमर का साइज हुआ कम
ट्यूमर का साइज कम करन के लिए डॉक्टर ने महिला को 5 कीमोथेरेपी और और छह महीने तक रेडियोथेरेपी दी, इस दौरान महिला के सारे बाल झड़ गए वहीं महिला ना काफी चुनौतियों का सामना किया. साल 2020 में इलाज के बाद उनके ट्यूमर का साइज कम हो गया. गोल्फ बॉल साइज से ट्यूमर का साइज अंगूर जितना हो गया. धीरे-धीरे उनके हाथ-पैरों की पकड़ वापस आने लगी.

फंडराइजिंग
महिला लगभग 6 साल बाद अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट चुकी हैं. वह एक स्कूल में नौकरी कर रही हैं. इसके साथ उन्होंने Brain Tumour Research” के लिए फंड राइजिंग भी शुरू की है. ताकि वह इस फंड से दूसरों की मदद कर सके.

डबल विजन को ना करें नजरअंदाज
दिमाग में ट्यूमर की समस्या बेहद गंभीर हैं. ट्यूमर होने पर धुंधलापन या डबल विजन की समस्या होती है. अक्सर लोग डबल विजन या धुंधलापन को मामूली समस्या समझ नजरअंदाज कर देते हैं. कई बार आंखों की रोशनी की वजह से डबल विजन या धुंधलापन हो सकता है लेकिन डबल विजन के साथ सिरदर्द की समस्या, संतुलन में कमी, अचानक कमजोरी, बोलने में दिक्कत, समझने में दिक्कत हैं तो इसे नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

