कमाल का है दादी-नाना का ये नुस्खा, जानें नाभि में घी लगाने के फायदे

Ghee Benefits: याद है, बचपन में बीमार पड़ने पर दादी-नानी नाभि में तेल या घी लगा देती थी. लेकिन कभी आपने सोचा कि इसका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है. नाभि हमारे शरीर का एक बेहद जरूरी हिस्सा है, जिसे आयुर्वेद में कई बीमारियों और स्किन से जुड़ी समस्याओं के इलाज का केंद्र माना गया है. खासकर नाभि में घी लगाना एक पुराना घरेलू नुस्खा है, कई समस्याओं में बचाव करता है. इस खबर में हम आपको नाभि में घी लगाने के फायदे बताएंगे.

स्किन को नमी और चमक देना

नाभि में घी लगाना स्किन से लिए भी अच्छी होता है. नाभि में घी लगाने से स्किन को अंदर से मॉइस्चर मिलता है. खासकर ठंड में स्किन फटने लगती हैं, ऐसे में रोज रात को सोने से पहले नाभि में 2 से 3 बूंद घी लगाने की सलाह दी जाती है. इससे स्किन में ड्राइनेस नहीं होती है और चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है. इसके साथ-साथ नाभि में घी लगाने से होंठ भी मुलायम रहते हैं.



डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं

डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं के लिए भी नाभि में घी लगाना फायदेमंद है. आयुर्वेद के मुताबिक नाभि का सीधा संबंध डाइजेशन सिस्टम से होता है. घी लगाने से डाइजेशन सिस्टम बेहतर होती है और गैस, अपच जैसी समस्याओं से राहत मिलती है. अगर आपकी पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे पेट दर्द या कब्ज रहती है, तो रोजाना नाभि में घी लगाना आपके लिए फायदेमंद है.

हार्मोन बैलेंस

नाभि में घी लगाने से हार्मोन बैलेंस रहता है. खासकर महिलाओं में नाभि में घी लगाने से फायदे होते हैं, पीरियड्स के दौरान नाभि में घी लगाने से दर्द से राहत मिलती है.

ज्वाइंट पेन और थकान

आपको बता दें, घी में ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो ज्वाइंट पेन, मसल्स में अकड़न और थकान को कम करने में भी मदद मिलता है. नाभि में घी लगाने से इसका असर पूरी शरीर पर पड़ता है, जिससे मसल्स को रिलैक्स होती है और नींद भी अच्छी होती है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.