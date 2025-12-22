Advertisement
Hindi Newsलाइफस्टाइलसर्दियों में पाचन सुधारने के लिए सबसे बेस्ट 4 फल, कब्ज और गैस से मिलेगा छुटकारा; आज ही डाइट में करें शामिल

सर्दियों में पाचन सुधारने के लिए सबसे बेस्ट 4 फल, कब्ज और गैस से मिलेगा छुटकारा; आज ही डाइट में करें शामिल

Best Fruits for Gut Health: सर्दियों में पेट से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं, ऐसे में इस मौसम में डाइजेशन पर खास ध्यान देने की जरूर होती है. इस खबर में हम आपको ऐसे फलों के बारे में बताएंगे, जिन्हें डाइट में शामिल करने से सर्दी में डाइजेशन दुरुस्त रहता है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 22, 2025, 06:54 AM IST
सर्दियों में पाचन सुधारने के लिए सबसे बेस्ट 4 फल, कब्ज और गैस से मिलेगा छुटकारा; आज ही डाइट में करें शामिल

Best Fruits for Winter: सर्दियों का मौसम जहां ठंड लेकर आता है, वहीं डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ा सकता है. इस मौसम में कम प्यार लगने, कम फिजिकल एक्टिविटी और हेवी खाने से पेट सुस्त हो जाता है. ऐसे में इस मौसम में डाइजेशन पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है. अगर आप अपनी डाइट में सही फलों को शामिल करते हैं, तो पेट से जुड़ी कई समस्याओं से बाच जा सकता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि सर्दियों में मिलने वाले वो चार फल कौन से हैं, जिन्हें डाइट में शामिल करने से डाइजेशन हेल्दी और एक्टिव बना रहता है. 

 

अमरूद
सर्दियों में अमरूद सबसे फायदेमंद फल माना जाता है. पोषक तत्वों से भरपूर अमरूद में भरपूर मात्रा में डाइटरी फाइबर पाया जाता है, जो कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद करता है. इसके साथ-साथ अमरूद आंतों की सफाई में भी मदद करता है और डाइजेशन सिस्मट को मजबूत बनाता है. वहीं इसमें विटामिन C की अच्छी मात्रा पाई जाती है, इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करती है. इससे सर्दियों में होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है. 

संतरा
स्वाद में खट्टा-मीठा होने के साथ-साथ संतरा पेट के लिए भी अच्छा होता है. सेहत के लिए फायदेमंद संतरे में फाइबर और नेचुरल एसिड पाए जाते हैं, जो डाइजेस्टिव जूस को एक्टिव करते हैं. इसके सेवन से खाना आसानी से पचता है. रोजाना संतरा के सेवन से गैस और अपच जैसी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है. साथ ही इससे पेट हल्का महसूस होता है. 

 

सेब
सेब को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. वहीं सर्दियों में इसका सेवन करना और भी फायदेमंद होता है. इसमें ऐसे फाइबर पाए जाते हैं, जो पेट के गुड बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं. वहीं इसके रोजाना सेवन से दस्त और कब्ज, दोनों से ही राहत पाया जा सकता है. साथ ही ये पेट को लंबे समय तर भरा हुआ रखता है. 

 

पपीता
आपके पेट और डाइजेशन के लिए पपीता किसी दवा से कम नहीं है. इसमें मौजूद पपेन नाम का एंजाइम, प्रोटीन को पचाने में मदद करता है. साथ ही सर्दियों में इसके सेवन से भारीपन, गैस और बदहजमी की समस्या कम हो सकती है. इसलिए सुबह खाली पेट पपीता खाने की सलाह दी जाती है. इससे पेट को बहुत फायदा पहुंचता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

