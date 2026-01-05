गमले में भी उगाएं जा सकते हैं ये 4 साग, गार्डन से तोड़ कर बनाएं ताजी-ताजी सब्जी

Advertisement
Leafy Vegetables to Grow in Kitchen Garden: आजकल किचन गार्डन का ट्रेंड बढ़ रहा है. लोग घर पर गमले में ही साग-सब्जियां उगाने लगते है. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे साग के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर आसानी से उगा सकते हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 05, 2026, 09:12 AM IST
Leafy Vegetables to Grow in Pot: आज के समय में लोग अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सचेत हो गए हैं. अपनी लाइफस्टाइल में हेल्दी चीजों को अपनाने लगे हैं. ऐसे में बाजार में मिलने वाली केमिकल वाली सब्जियां, जिसमें कीटनाशक होने का डर रहता है, उनसे भी परहेज कर रहे हैं. वहीं अपने घर पर ही ताजी सब्जियां उगाने लगे हैं. ऐसे में इस खबर में आपको ऐसे साग के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से गमले में उगा सकते हैं. इन्हें उगाने के लिए न ही ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है और न ही ज्यादा जगह. 

 

पालक
सबसे आसान और जल्दी उगाया जाने वाला साग पालक है. इसे लगाने के लिए आपको 8 से 10 इंच गमले की जरूरत होती है. इसके बाद अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में बीज बोएं और हल्का पानी देते रहें. अब 20 से 25 दिन में पालक की पत्तियां तोड़ने लायक हो जाएंगी. पालक पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिसमें आयरन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है. आप पालक की साग, सूप और सब्जी बना सकते हैं. 

मेथी
मेथी के साग को भी गमले में आसानी से उगाया जा सकता है. स्वादिष्ट होने के साथ-साथ मेथी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है. इसे उगाने के लिए मेथी दानों को रातभर भिगोकर सुबह मिट्टी में बो दें. वहीं 10 से 15 दिन में इसकी छोटी-छोटी पत्तियां निकल आती है. मेथी का साग पराठे, सब्जी और दाल में बनाया जा सकता है. 

 

धनिया
लगभग हर घर में इस्तेमाल होने वाला धनिया भी गमले में आसानी से उगाया जा सकता है. धनिया के बीज बोने से पहले इसे हल्का सा मलस लें, जिससे ये अंकुरण जल्दी हो. अब 2 से 3 हफ्तों में हरा-भरा धनिया तैयार हो जाएगा. इसकी मदद से आप चटनी, सब्जी बना सकते हैं. 

 

सरसों का साग
सर्दियों में बड़े चाव से खाया जाने वाला सरसों के साग को भी आसानी से गमले में उगाया जा सकता है. थोड़ी धूप और नियमित तौर पर पानी के इस्तेमाल से इसकी पत्तियां जल्दी बढ़ने लगती हैं. आप इसे घर पर ही उगा सकते हैं. स्वाद में लाजवाब होने के साथ-साथ यह पोषण में भी भरपूर होता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

