हाई IQ वाले लोगों की 4 आदतें, क्या आपमें भी है जीनियस होने के ये लक्षण?

High IQ Common Habits: मेहनत और किस्मत के साथ-साथ अपनी कई अच्छी आदतों के कारण लोग सफलता हासिल कर पाते हैं. ये आदतें उन्हें हाई IQ वाला इंसान बनाता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे आदतों के बारे में बताएंगे, जो हाई IQ वाले लोगों में होती है. 

 

Dec 22, 2025, 09:05 AM IST
High IQ Common Habits: हर इंसान चाहता है कि वह सफल और समझदार बने, लेकिन सफलता हर किसी के कदम नहीं चूमती है. सफल लोगों में हाई IQ होने से साथ-साथ निरंतरता, अनुशासन, सीखने की ललक जैसी कई अच्छी आदत होती है. ये आदतें सफल लोगों का भीड़ में अलग बनाती है. अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं, तो हाई IQ वाले लोगों की ये आदतें अपना सकते हैं. इस खबर में हम आपको ऐसी कुछ आदतों के बारे में बताएंगे, जो सफलता की राह में आपकी मदद कर सकता है. 

 

सीखने की जिज्ञासा
हाई IQ वाले लोगों में की ये एक खास आदत होता है, कि वह नई चीजों को सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. ऐसे लोग हर चीज को जानने और समझने की कोशिश करते हैं. वे 'क्यों' और 'कैसे' जैसे सवाल पूछते रहते हैं. साथ ही उन्हें नई चीजें सीखना अच्छा लगता है. वो किताबों या लोगों से बातचीत करने वक्त भी उनके अनुभवों से सीखते रहते हैं. यही सीखने की जिज्ञासा उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है और उनका ज्ञान बढ़ाती है. 

खुद को समय देना
हाई IQ वाले लोग दूसरों को समय देने के साथ-साथ खुद को समय देना भी पसंद करते हैं. ऐसे लोग खुद के लिए समय निकालते हैं. वे अकेले रहकर सोचते हैं, अपने लक्ष्यों पर विचार करते हैं और खुद को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करते हैं. ये आदत उन्हें मेंटली मजूबत बनाती है और सही फैसला लेने में मदद करती है. 

 

अपनी गलतियों को मानना
हाई IQ वाले लोग अपने गलतियों स्वीकार करने में पीछे नहीं हटते हैं. वे गलती मानते हैं और उससे सीखने की कोशिश करते हैं. उन्हें पता होता है कि गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उस गलती को स्वीकर न करना और उससे कुछ न सीखना गलता है. ये सोच उन्हें धीरे-धीरे बेहतर इंसान बनाने में मदद करती है. 

 

अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल
समझदार लोग हमेशा अपने गुस्से, डर और स्ट्रेस में तुरंत रिएक्शन नहीं देते हैं. ऐसे लोग अपने हालात को समझते हैं और सोच समझकर जवाब देते हैं. आपको बता दें, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल होने से रिश्ते बेहतर होते हैं और आप सही समय पर सही फैसला ले पाते हैं. ये आदत उन्हें मुश्किल समय में सही फैसला लेने में मदद करता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

