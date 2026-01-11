हेल्थ अलर्ट! सुबह की ये 4 गलत आदतें, आपके हार्ट को कर रहा कमजोर; तुरंत बदलें अपनी रूटीन...

Heart Health Tips: हार्ट हमारे शरीर के सबसे जरूरी हिस्सों में से एक है. यह शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन और पोषण तत्व पहुंचाने का काम करता है. ऐसे में इसकी सेहत का खास ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है. लेकिन अनजाने में हम कई ऐसी गलत आदतों को अपना लेते हैं, जो हमारे हार्ट को धीरे-धीरे कमजोर बनाने लगती है. खासकर सुबह की गलत आदतों का हमारे दिल पर असर पड़ता है. वहीं अगर समय रहत इन बुरी आदतों में बदलाव न किया जाए, तो यह फ्यूचर में हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है. इस खबर में हम आपको उन 4 बुरी आदतों के बारे में बताएंगे...

सुबह उठते ही मोबाइल चलाना

आज के समय में लगभग हर व्यक्ति सुबह उठते साथ मोबाइल चलाने लगता है. लेकिन ये बेहद बुरी आदत है, जो आपके ब्रेन और हार्ट दोनों पर बुरा असर डालती है. सुबह उठते साथ अचानक नोटिफिकेशन, मैसेज और न्यूज देखने से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, जिससे हार्ट रेट तेज हो सकती है. इससे ब्लाड प्रेशर पर भी असर पड़ता है. ऐसे में उठने के कुछ मिनटों तक खुद को टाइम दें और मोबाइल से दूरी बनाए रखें.

खाली पेट चाय या कॉफी पीने की आदत

बहुत से लोगों की खाली पेट चाय या कॉफी पीने की आदत होती है. लेकिन ये आदत भी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. इसका एसिडिटी के साथ-साथ हार्ट पर भी बुरा असर पड़ सकता है. खाली पेट कैफीन लेने से इरेगुलर हार्ट बीट और बेचैनी बढ़ सकती है. इसलिए सुबह उठने के बाद सबसे पहले गुनगुना पानी पीना चाहिए और उसके बाद हल्का नाश्ता करना आपके हार्ट के लिए फायदेमंद होता है.

सुबग-सुबह स्ट्रेस

आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हर व्यक्ति हर वक्त जल्दबाजी में रहता है. देर से उठना और फिर जल्दी-जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए भागना एक आम समस्या बन गई है. इस दौरान ब्रेन स्ट्रेस में रहता है, जिससे हार्ट हेल्थ पर असर पड़ता है. ऐसे में रोजाना की भागदौड़ हार्ट पर प्रेशर डालती है. इसलिए कोशिश करें कि थोड़ा जल्दी उठ जाए, ताकि दिन की शांत और पॉजिटिव शुरुआत हो सके.

फिजिकल एक्टिविटी न करना

सुबह बिल्कुल भी बॉडी को एक्टिव न करना भी आपके हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है. लंबे समय तक सुस्ती या फिजिकल इनएक्टिविटी हार्ट को कमजोर बनाती है. इसलिए रोजाना 10 से 14 मिनट की वॉक, स्ट्रेचिंग या योग करना बेहतर होता है, यह ब्लड सर्कलेशन बेहतर करता है और हार्ट को हेल्दी बनाता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.