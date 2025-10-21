Advertisement
महिलाओं में आम है इन 4 पोषक तत्वों की कमी, इन लक्षणों को कभी न करें इग्नोर

What are Women Lacking: सही खान-पान और रोजाना जांच होने की कमी से कई बार महिलाओं में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे 4 आम पोषक तत्वों के बारे में बताएंगे, जिसकी महिलाओं में अक्सर कमी हो जाती है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 21, 2025, 02:47 AM IST
Nutritional Deficiencies in Women: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर महिलाएं घर, काम और परिवार के बीच खुद का ख्याल रखना भूल ही जाती हैं. ऐसे में सही खान-पान और रोजाना जांच होने की कमी से कई बार महिलाओं में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है. ऐसे में ये पोषण की कमी धीरे-धीरे शरीर में कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे ही 4 आम पोषक तत्वों की कमी के बारे में बताएंगे..

 

आयरन की कमी
आमतौर पर महिलाओं में आयरन की कमी यानी खून की कमी हो जाती है. ऐसे में हर वक्त थकावट, चक्कर आना, सांस फूलना, चेहरे पर पीलापन या सफेदी, बालों का झड़ना जैसे लक्षण दिखते हैं. आपको बताते हैं, आयरन शरीर में खून बनाने में मदद करता है. इसकी कमी से शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलता और कमजोरी महसूस होती है. 

कैल्शियम की कमी
कैल्शियम की कमी भी महिलाओं में आम होती है. इसके लक्षण ज्वाइंट्स में दर्द, हड्डियों में कमजोरी, दांतों की समस्या, मसल्स में ऐंठन, जैसे लक्षण दिख सकते हैं. आपको बता दें, कैल्शियम मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी है. इसकी कमी से फ्यूचर में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है. 

 

विटामिन D की कमी
महिलाओं में विटामिन D की कमी भी आम हो जाती है. इसके कारण पीठ और शरीर में लगातार दर्द, मूड खराब रहना या डिप्रेशन, थकावट, इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगती हैं. आपको बता दें, विटामिन D शरीर को कैल्शियम सोखने में मदद करता है और हड्डियों को मजबूत रखता है. 

 

विटामिन B12 की कमी
शरीर में विटामिन B12 की कमी होने लगती है. ऐसे में हाथ-पैरों में झनझनाहट, कमजोरी, सुस्ती, याददाश्त कमजोर होना, चिड़चिड़ापन या मूड स्विंग्स हो सकता है. ऐसे में बैलेंस्ड और पौष्टिक डाइट लें, धूप में समय बिताएं, समय-समय पर ब्लड टेस्ट करवाते रहें.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

