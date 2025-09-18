इमोशनल फिटनेस क्या है? रोज के ये 4 काम, बना सकती है आपको Emotional Fit
इमोशनल फिटनेस क्या है? रोज के ये 4 काम, बना सकती है आपको Emotional Fit

Emotional Fitness: हेल्दी बॉडी फिजिकल हेल्थ के साथ-साथ इमोशनल फिटनेस के साथ बनती है. ऐसे में इमोशनल फिटनेस का ख्याल रखना भी जरूरी है. इस खबर में हम आपको ऐसे टिप्स बताएंगे, जिससे आप खुद को इमोशनल फिट बना सकते हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 18, 2025, 10:07 PM IST
How to be Emotionally Fit: आज के समय में लोग अपनी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं. इसके लिए लोग एक्सरसाइज और गुड इटिंग हैबिट्स को फॉलो करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि हेल्दी बॉडी फिजिकल हेल्थ के साथ-साथ इमोशनल फिटनेस से भी बनती है. इमोशनल फिटनेस का मतलब होता है अपनी फीलिंग्स को समजना, कंट्रोल करना और हर स्थिति में मेंटली स्थिर रहना. ऐसे में जब आप इमोशनल फिट होते हैं, तो आप स्ट्रेस, निराशा और गुस्से जैसी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाते हैं और अपने लाइफ में बैलेंस बना पाते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप खुद को इमोशनली फिट बना सकते हैं. 

 

10 मिनट के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन करें 
इमोशनल फिटनेस पाने के लिए हर रोज 10 मिनट के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन करना शुरू कर दें. रोज रात में कम से कम 10 मिनट अपने आप से बात करें. ये सोचें कि आज का दिन कैसा बीता? आपने आज के दिन क्या अच्छा किया? कल आप क्या बेहतर कर सकते हैं? ऐसा करने से आप खुद को बेहतर तरीके से समझने लगेंगे. खुद की खूबियों और कमियों को जानने लगेंगे. ये आपको इमोशनली फिट बनाने के साथ-साथ एक सफल इंसान भी बनाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

जनर्लिंग करें
अपने विचारों और इमोशन्स को डायरी में लिखना भी आपकी मदद कर सकता है. इमोशनल फिट होने के लिए जनर्लिंग करना आपके लिए फायदेमंद होता है. इससे दिमाग हल्का होता है और नेगेटिव चीजों को आप आसानी से दिमाग से निकाल पाते हैं. आप चाहे तो रोज अपने दिन के बारे में 5 पॉजिटिव बातें लिख सकते हैं. 

 

डीप ब्रीदिंग
जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तो आंख बंद करके डीप ब्रीदिंग करना चाहिए. इसे करना बेहद आसान है. इसके लिए 4 सेकंड सांस लें, 4 सेकंड रोकें और 4 सेकंड में छोड़ें. ये एक छोटी सी एक्सरसाइज आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करती है, इससे दिमाग शांत होता है.  

 

किसी अपने से बात करें
हर दिन कम से कम एक बार किसी ऐसे इंसान से बात करें, जिसपर आप भरोसा करते हैं. अपनी फीलिंग्स के बारे में खुलकर बात करने से मन शांत होता है और सुकून का एहसास होता है. आप किसी दोस्त, परिवार वाले या कोई भरोसेमंद इंसान से बाद कर सकते हैं. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

;