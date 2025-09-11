सावधान! अगर रोज कर रहे ये 4 गलती, तो कभी डाउन नहीं होगा आपका BP

Habits that Increase BP: आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हाई ब्लड प्रेशर एक आम लेकिन बेहद गंभीर समस्या बन गई है. आमतौर पर लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सिर्फ उम्र से जुड़ी एक समस्या है, लेकिन सच बात तो ये है कि आपकी डेली रूटीन की कुछ बुरी आदतें भी इस बीमारी का बड़ा कारण बन सकती है. जानें-अनजाने में हम हर रोज ऐसी कई गलती कर रहे हैं, जो हमें बीमारियों का घर बना रही है. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसी ही गलतियों के बारे में बताएंगे, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है.

ज्यााद नमक खाना

कुछ लोगों को ज्यादा नमक खाने की आदत होती है. स्वाद के चक्कर में वे सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं और जाने-अनजाने में जरूरत से ज्यादा नमक खाने लगते हैं. खासकर पैकेज्ड और फास्ट फूड्स के जरिए आप बहुत ज्यादा नमक अपने शरीर को दे रहे हैं. लेकिन आपको नहीं पता कि इसका आपकी सेहत पर कितना बुरा असर पड़ता है. ज्यादा सोडियम शरीर में फ्लूइड रिटेंशन करता है, जिससे ब्लाड प्रेशर बढ़ता है.

नींद की कमी

भागदौड़ वाली जिंदगी में हम नींद पर अक्सर इग्नोर कर देते हैं. कम और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच अगर अक्सर नींद की अनदेखी करना पड़ता है. ऐसे में रोजाना कम नींद लेने की आदत ब्लड प्रेशर की समस्या को बढ़ा सकती है. दरअसल नींद के दौरान बॉडी खुद को रिपेयर करता है, जिससे हार्ट रेट नॉर्मल रहता है. ऐसे में हर रोज कम से कम 6 घंटे की नींद को जरूर लेनी चाहिए, इससे कम नींद लेने से हाई बीपी का खतरा बढ़ जाता है. एक्सपर्ट अच्छी सेहत के लिए 7 से 8 घंटी की गहरी नींद लेने की सलाह देते हैं.

फिजिकल एक्टिविटी की कमी

सेडेंटरी लाइफस्टाइल में ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक बड़ा कारण बन गया है. फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन नहीं से नहीं होता, जिससे हार्ट पर ज्यादा असर पड़ता है. इसलिए हर दिन कम से कम 30 मिनट वॉकिंग, योग, हल्का एक्सरसाइज, जैसे फिजिकल एक्टिविटी जरूरी करनी चाहिए.

स्ट्रेस

आज के समय में स्ट्रेस हर बीमारी का कारण बन गया है. दरअसल जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल बढ़ सकता है, जिससे ब्लड प्रेशर पर भी असर पड़ता है. ऐसे में स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और समय-समय पर ब्रेक लेने की सलाह दी जाती है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.