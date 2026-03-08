Advertisement
गर्मियों में शरीर को एनर्जी देने के लिए बेस्ट हैं ये 4 मजेदार शिकंजी, मिलेगी गजब की ताजगी

गर्मियों में शरीर को एनर्जी देने के लिए बेस्ट हैं ये 4 मजेदार शिकंजी, मिलेगी गजब की ताजगी

Delicious Shikanji For Summer: गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और शरीर को एनर्जी देने के लिए आज आपको बताते है कौन-कौन सी शिकंजी को घर पर बनाकर पी सकते हैं. 

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 08, 2026, 07:26 AM IST
गर्मियों में शरीर को एनर्जी देने के लिए बेस्ट हैं ये 4 मजेदार शिकंजी, मिलेगी गजब की ताजगी

Delicious Shikanji For Summer:  गर्मियों का मौसम अपने साथ-साथ कई सारी दिक्कतों को भी लेकर आता है. मार्च का महीना है और लोग तेज धूप और गर्मी से काफी ज्यादा परेशान हो गए है. लोगों का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है. बढ़ती गर्मी में शरीर को ठंडा और ताजगी देना बेहद ही जरूरी होता है. गर्मियों में कुछ पीने की चीजें ऐसी होती हैं, जो आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. रोजाना भी बनाकर इसे पी सकते हैं. बाजारों में आपने शिकंजी देखी ही होगी, जिसको लोग शौक से पीना पसंद करते हैं. टेस्ट में भी ये मजेदार होती है. अगर आप इसको बाहर पीने की बजाय घर पर बनाना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं आप कौन-कौन सी बना सकते हैं.
 

गर्मियों के लिए मजेदार शिकंजी
 

1. जामुन शिकंजी 

गर्मियों में अगर आप अपने शरीर को ठंडा और ताजगी देना चाहते हैं, तो जामुन शिकंजी को फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं. ये पीने में काफी ज्यादा टेस्टी होती है और बनने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा. नींबू, पुदीना के पत्ते, शिकंजी मसाला और ठंडा पानी इन सभी चीजों को मिलाकर आप बना सकते हैं.
 

2. मैंगो शिकंजी 

आम खाना लोगों को काफी ज्यादा पसंद होता है. अगर आपको कुछ ताजगी से भरपूर ठंडा पीने का मन है, तो मैंगो शिकंजी को पी सकते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होता है. इसको बनाने के लिए आपको आम के छोटे टुकड़े, नींबू का रस, चीनी, शिकंजी मसाला, पानी और आइस क्यूब इन चीजों की जरूरत होगी.
 

3. लीची शिकंजी 

लीची शिकंजी एक बार पीने के बाद आपका मन बार-बार पीने को करेगा. इसको बनाने के लिए लीची, आइस क्यूब, ठंडा पानी, नींबू का रस, शिकंजी मसाला और चीनी इन चीजों की जरूरत होती है आप सभी चीजों को मिक्सी में पीसकर बना सकते हैं. गर्मियों में पीने से शरीर के अंदर ताजगी आएगी.
 

4. मसाला शिकंजी

मसाला शिकंजी भी पीने में काफी ज्यादा टेस्टी होती है और अक्सर लोग इसको बाहर पीना पसंद करते हैं लेकिन घर पर आसानी से बना सकते हैं. जीरा, धनिया के बीज, काली मिर्च और लौंग, अदरक पाउडर, पुदीना पाउडर, काला नमक और सादा नमक इन चीजों को मिलाकर बना सकते हैं. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

