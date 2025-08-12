झाड़ू की तरह दिखने लगे हैं बाल, बारिश ने कर दिया है फ्रिजी; ऐसे करें हेयर केयर
झाड़ू की तरह दिखने लगे हैं बाल, बारिश ने कर दिया है फ्रिजी; ऐसे करें हेयर केयर

Get Rid of Frizzy Hair: बारिश में बाल कमजोर हो जाते हैं. खासकर इस दौरान फ्रिजी बाल की समस्या आम हो जाती है. इस खबर में हम आपको बारिश के मौसम में हेयर केयर करने के टिप्स बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 12, 2025, 09:09 PM IST
झाड़ू की तरह दिखने लगे हैं बाल, बारिश ने कर दिया है फ्रिजी; ऐसे करें हेयर केयर

Hair Care Tips: गर्मी के बाद बारिश का मौसम ठंडक और सुकून के साथ आता है. लेकिन साथ ही कई समस्याएं भी पैदा कर देता है, जिसमें से एक बालों की समस्या भी है. बारिश की नमी और उमस के कारण बाल कमजोर होने लगते हैं और फ्रिजिनेस बढ़ जाती है. इसके कारण हमारे बाल झाड़ू जैसे दिखने लगते हैं. लेकिन सही हेयर केयर रूटीन को फॉलो करने से आपके बाल मुलायम, मैनजेबल और हेल्दी हो सकते हैं. इस खबर में हम आपको बारिश में फॉलो करने के लिए हेयर केयर टिप्स बताएंगे.

 

सल्फेट-फ्री शैम्पू 
बारिश में बार-बार बाल धोना पड़ता है, ऐसे में शैंपू के इस्तेमाल से बालों का नैचुरल ऑयल्स खत्म हो जाता है, जिसके कारण बाल ज्यादा ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं. ऐसे में कोशिश करें कि सल्फेट-फ्री और हाइड्रेटिंग शैंपू का इस्तेमाल करें इससे बालों में नमी बनी रहती है और बाल अच्छे से साफ भी हो जाते हैं. 

 

बालों में कंडीशनर जरूर करें
अक्सर लोग बालों में कंडीशनर लगाना भूल जाते हैं. लेकिन बारिश के कारण हुई फ्रिजी हेयर के लिए कंडीशनर लगाना बेहद जरूरी है. इसलिए हर बार शैंपू के बाद बालों को मॉइस्चराइजिंग करने के लिए कंडीशनर लगाना चाहिए. इससे बालों पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनता है, जो बालों में नमी को लॉक करता है, जिससे बालों की फ्रिजिनेस कम होती है. 

 

हेयर सीरस और ऑयलिंग
बारिश के दौरान अपने बालों का ख्याल रखने के लिए आपको हेयर सीरल और ऑयलिंग करना बेहद जरूरी हो जाता है. शैंपू के बाद बालों के हल्के गीले होने पर सीरम लगाएं. इससे बाल स्मूद और शाइनी बने रहते हैं. इसके साथ-साथ हफ्ते में कम से कम एक बार नारियल या आर्गन ऑयल से हेयर मसाज जरूर करें. इससे बालों को अंदर से पोषण मिलता है. 

 

हीट स्टाइलिंग न करें
बारिश के दौरान ऐसे ही बाल ज्यादा डैमेड होते हैं. इसलिए ऐसे समय में हीट स्टाइलिंग से परहेज करें. स्ट्रेटनर, कर्लर या ब्लो-ड्रायर  का इस्तेमाल कम से कम करें.

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

;