Advertisement
trendingNow13045199
Hindi Newsलाइफस्टाइलथका होगी छूमंतर, लौट आएगी एनर्जी; रोजाना करना शुरू कर दें ये 4 जादुई योगासन

थका होगी छूमंतर, लौट आएगी एनर्जी; रोजाना करना शुरू कर दें ये 4 जादुई योगासन

Best Yoga for Mental Health: भागदौड़ वाली जिंदगी में स्ट्रेस और थकान से हर रोज डील करना पड़ता है. लेकिन इस खबर में हम आपको इससे डील करने का एक आसान और असरदार तरीका बताने वाले हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 18, 2025, 01:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

थका होगी छूमंतर, लौट आएगी एनर्जी; रोजाना करना शुरू कर दें ये 4 जादुई योगासन

Best Yoga for Mental Health: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस, थकान और मेंटल बेचैनी आम समस्या बन गई है. लगातार काम का प्रेशर, मोबाइल का इस्तेमाल और नींद की कमी हमारी बॉडी और माइंड दोनों को थका देती है. ऐसे में योग आपके लिए एक नेचुरल उपाय की तरह काम कर सकता है. ये बिना किसी दवा के स्ट्रेस को करके बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि स्ट्रेस दूर करने और एनर्जी बढ़ाने के लिए आप कौन सा 4 योगासन कर सकते हैं. 

 

बालासन
बालासन स्ट्रेस कम करने के लिए सबसे आसान और असरदार योगासन की तरह काम करता है. ये आसन ब्रेन को शांत करता है और थकी हुई बॉडी को आराम देता है. ये आसन करने से पीठ, गर्दन और कंधों की अकड़न कम होती है. गहरी सांस लेते हुए ये आसन करने से मन से नेगेटिव विचार धीरे-धीरे कम होने लगते हैं. लंबे समय तक ऑफिस में काम करने के बाद या मेंटल थकान में ये आसन करने से बॉडी को काफी आराम मिलता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

भुजंगासन
भुजंगासन बॉडी को एक्टिव करने वाला योग है. ये रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और फेफड़ों को खोलने का काम करता है. इस योग को करने से बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है. इस आसन से सुस्ती दूर होती है और मन खुश होता है और पॉजिटिविटी बढ़ती है. रोजाना इस आसन को करने से दिन भर की थकान और आलस कम होती है. 

 

वृक्षासन
वृक्षासन बॉडी का संतुलन सुधारने के साथ-साथ मेंटल हेल्थ को भी सुधारने का काम करता है. ये आसन ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और स्ट्रेस को दूर करके मन शांत करता है. इस आसन के रोजाना प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मन स्थिर होता है. मन शांत होने से बॉडी में एनर्जी अपने आप बढ़ने लगती है. 

 

शवासन
शवासन को लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं. लेकिन ये स्ट्रेस दूर करने से सबसे असरदार योगासन है. इस आसन को करने से बॉडी और मन दोनों को ही पूरी तरह आराम मिलता है. ऐसे में दिनभर की थकान, चिंता और मेंटल दबाव से आराम पाने के लिए ये आसन आपकी मदद कर सकता है. योग प्रैक्टिस के लास्ट में शवासन करने से बॉडी में एनर्जी बैलेंस होती है.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

yoga to relieve stressyoga to boost energy

Trending news

सुप्रीम कोर्ट ने बोतलबंद पानी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार?
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने बोतलबंद पानी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार?
संसद में G Ram G Bill पर हंगामा, विपक्ष ने कागज फाड़े, Parliament के बाहर भी विरोध
G RAM G Bill
संसद में G Ram G Bill पर हंगामा, विपक्ष ने कागज फाड़े, Parliament के बाहर भी विरोध
'महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे...' सांसदों ने MNREGA के लिए किया प्रदर्शन
congress
'महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे...' सांसदों ने MNREGA के लिए किया प्रदर्शन
किसने पिलाई थी वो चाय, पीने वालों ने गिरा दी BJP सरकार! नई किताब में दिलचस्प किस्सा
BJP news
किसने पिलाई थी वो चाय, पीने वालों ने गिरा दी BJP सरकार! नई किताब में दिलचस्प किस्सा
'कांग्रेस देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BRS नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना
Telangana
'कांग्रेस देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BRS नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना
माउंटेन मैन दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, पत्‍थरों में जान फूंकने राम सुतार की कहानी
ram v sutar
माउंटेन मैन दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, पत्‍थरों में जान फूंकने राम सुतार की कहानी
महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने कैसा 'खेला' किया? इस्तीफा होते ही CM के पास भागे पवार
Maharashtra news
महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने कैसा 'खेला' किया? इस्तीफा होते ही CM के पास भागे पवार
थमेगी ड्रैगन की डगर! मोदी ने 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चीनी प्रभाव पर लगाया ब्रेक
PM Modi
थमेगी ड्रैगन की डगर! मोदी ने 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चीनी प्रभाव पर लगाया ब्रेक
पायल गेमिंग MMS वीडियो किसने फैलाया? AI से बदमाशी करने वालों को सजा देने का इंतजाम
AI Technology
पायल गेमिंग MMS वीडियो किसने फैलाया? AI से बदमाशी करने वालों को सजा देने का इंतजाम
पहले बीजिंग की हवा भी जहरीली थी, फिर चीन को मिली जादुई छड़ी? दिल्ली बार-बार फेल
delhi pollution news
पहले बीजिंग की हवा भी जहरीली थी, फिर चीन को मिली जादुई छड़ी? दिल्ली बार-बार फेल