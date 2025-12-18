थका होगी छूमंतर, लौट आएगी एनर्जी; रोजाना करना शुरू कर दें ये 4 जादुई योगासन

Best Yoga for Mental Health: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस, थकान और मेंटल बेचैनी आम समस्या बन गई है. लगातार काम का प्रेशर, मोबाइल का इस्तेमाल और नींद की कमी हमारी बॉडी और माइंड दोनों को थका देती है. ऐसे में योग आपके लिए एक नेचुरल उपाय की तरह काम कर सकता है. ये बिना किसी दवा के स्ट्रेस को करके बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि स्ट्रेस दूर करने और एनर्जी बढ़ाने के लिए आप कौन सा 4 योगासन कर सकते हैं.

बालासन

बालासन स्ट्रेस कम करने के लिए सबसे आसान और असरदार योगासन की तरह काम करता है. ये आसन ब्रेन को शांत करता है और थकी हुई बॉडी को आराम देता है. ये आसन करने से पीठ, गर्दन और कंधों की अकड़न कम होती है. गहरी सांस लेते हुए ये आसन करने से मन से नेगेटिव विचार धीरे-धीरे कम होने लगते हैं. लंबे समय तक ऑफिस में काम करने के बाद या मेंटल थकान में ये आसन करने से बॉडी को काफी आराम मिलता है.

भुजंगासन

भुजंगासन बॉडी को एक्टिव करने वाला योग है. ये रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और फेफड़ों को खोलने का काम करता है. इस योग को करने से बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है. इस आसन से सुस्ती दूर होती है और मन खुश होता है और पॉजिटिविटी बढ़ती है. रोजाना इस आसन को करने से दिन भर की थकान और आलस कम होती है.

वृक्षासन

वृक्षासन बॉडी का संतुलन सुधारने के साथ-साथ मेंटल हेल्थ को भी सुधारने का काम करता है. ये आसन ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और स्ट्रेस को दूर करके मन शांत करता है. इस आसन के रोजाना प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मन स्थिर होता है. मन शांत होने से बॉडी में एनर्जी अपने आप बढ़ने लगती है.

शवासन

शवासन को लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं. लेकिन ये स्ट्रेस दूर करने से सबसे असरदार योगासन है. इस आसन को करने से बॉडी और मन दोनों को ही पूरी तरह आराम मिलता है. ऐसे में दिनभर की थकान, चिंता और मेंटल दबाव से आराम पाने के लिए ये आसन आपकी मदद कर सकता है. योग प्रैक्टिस के लास्ट में शवासन करने से बॉडी में एनर्जी बैलेंस होती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.