योग से साफ करें पेट की गंदगी! बिना दवा कब्ज से छुटकारा पाने के 4 जादुई योगासन

Yog For Gut Health: आज के समय में भागदौड़ वाली जिंदगी, अनहेल्दी खान-पान और फिजिकल एक्टिविटी की कमी कब्ज जैसी पेट से जुड़ी समस्याओं का कारण बन रहा है. कब्ज के कारण पेट हमेशा भारी रहता है, गैस बनती है और दिनभर सुस्ती जैसा महसूस होता है. हालांकि अच्छी बात ये है कि कब्ज से छुटकारा पाने में योग आपकी मदद कर सकता है. कुछ खास योगासन से नेचुरल तरीके से कब्ज की समस्या को दूर किया जा सकता है. इस खबर में हम आपको ऐसे योग के बारे में बताएंगे, जो आपके डाइजेशन सिस्टम को मजबूत कर सकता है.

पवनमुक्तासन

पवनमुक्तासन, कब्ज के लिए सबसे असरदार योगासनों में से एक माना जाता है. इस योग को करने से पेट में फंसी गैस बाहर निकलती है और आंतों की गति बेहतर होती है. इसे करने के लिए पीठ के बल लेटकर दोनों घुटनों को मोड़ें और सीने से लगाएं. इसके बाद हाथों से घुटनों को पकड़ें और कुछ सेकंड तक इसी पॉजीशन में रहें. इसे करने गैस, अपच और कब्ज से राहत मिल सकती है.

मालासन

मालासन को एक योगिक स्क्वाट कहा जाता है. ये आसन मल त्याग करने से प्रोसेस को आसान बनाता है. इसे करने के लिए पैरों को थोड़ा फैलाकर बैठें और दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखें. इससे आंतों पर प्रेशर पड़ता है. जिससे मल आसानी से बाहर निकलता है.

भुजंगासन

भुजंगासन करने से डाइजेशन एक्टिव होता है और पेट की मसल्स को मजबूती मिलती है. इसे करने के लिए पेट के बाल लेटकर हथेलियों को कंधों के पास रखें और धीरे-धीरे बॉडी के ऊपरी हिस्से को ऊपर उठाएं. इसे करने से कब्ज, एसिडिटी और पेट दर्द से आराम मिलता है.

वज्रासन

योग एक्सपर्ट खाना खाने के बाद वज्रासन करने की सलाह देते हैं. इसे करने से लिए घुटनों के बाल बठकर रीढ़ सीधी रखें और नॉर्मल तरीके से सांस लें. इससे डाइजेशन पावर बढ़ती है और कब्जी की समस्या धीरे-धीरे खत्म होती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.