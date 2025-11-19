Advertisement
दादा-परदादा की जिंदगी का हिस्सा थीं ये 4 चीजें, आज के दौर में लोगों का दूर-दूर तक नहीं है कोई नाता

Disappearing Skills: आज के AI और तकनीकों वाली दुनिया में जहां कई चीजें हमारे लिए बेहद आसान हो गई हैं. वहीं समय के साथ-साथ हमने कई पारंपरिक चीजों को पीछे भी छोड़ दिया है. इस खबर में हम आपको ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो आज के दौर में लोग नहीं करते हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 19, 2025, 05:14 PM IST
Lost Traditional Skills: AI और तकनीकों वाली दुनिया ने हमारी जिंदगी बेहद आसान जरूर बना दी है. लेकिन इसके साथ-साथ कई ऐसी पारंपरिक आदतें हैं, जिसे हमने समय के साथ पीछे छोड़ दिया है. पहले के लोग अपनी मेहनत और प्रैक्टिस से चीजें सीखते थे, जो अब एक क्लिक में हो जाती है. ऐसे में नई पीढ़ी के लोग कई ऐसी चीजें नहीं कर पाते हैं, जो पुरानी पीढ़ी के लिए बिल्कुल नॉर्मल थे. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे कुछ स्किल्स के बारे में बताएंगे, जो अब धीरे-धीरे हमारी जिंदगी से बाहर होती जा रही है.  

 

कर्सिव में लिखना और हाथ से आर्ट करना
एस समय था, जब पढ़ने के साथ-साथ लिखने को भी उतना ही महत्व दिया जाता है. स्कूल में सुंदर लिखना सिखाया जाता है, कर्सिव हैंडराइटिंग के लिए नोटबुक आती थी. लेकिन आज के कंप्यूटर, मोबाइल और टाइपिंग के दौर में लिखना तो लोग भूल ही गए हैं. वहीं कर्सिव राइटिंग लगभग खत्म हो चुकी है. बढ़ो के साथ-साथ अब बच्चों में भी लिखने के लिए हाथ की जगह डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल होता है. 

नक्शा पढ़ना और फिजिकल डायरेक्शन
पहले के लोग नक्शा देखकर रास्ता तय करते थे. बाजार, शहर या किसी नई जगह पर जाने के लिए गुगल मैप नहीं नक्शा पढ़ते थे. लेकिन आज GPS और मोबाइल ऐप्स ने इस काम को आसान कर दिया है. ऐसे में लोग नक्शा पढ़ने और दिशा पहचानने की कला भूल ही गए हैं. खासकर नई पीढ़ी ने तो कभी नक्शा देखा भी नहीं होगा. 

 

रेडियो सुनना और अखबार पढ़ना
पहले की पीढ़ी के लोगों में रेडियो सुनने और अखबार पढ़ने की आदत होती थी. समाचार, खेल और गाना सुनना के लिए लोग रेडियो सुनते थे और रोजाना अखबार पढ़कर अपने दिन की शुरुआत करते थे. लेकिन आज के ऑनलाइन म्यूजिक ऐप्स, टीवी और न्यूज ऐप्स के दौर में, रेडियो और अखबार तो खत्म ही हो गए हैं. अब ज्यादातर लोग डिजिटल माध्यमों पर ही भरोसा करते हैं. 

 

हाथ से चिट्ठी लिखना
पहले के समय में लोग हाथ से चिट्टी लिखते थे. अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लोग चिट्ठियों का सहारा लेते थे. अपने प्यार, शुभकामनाएं या यादों को शेयर करने का यह एक खूबसूरत तरीका हुआ करता था. लेकिन ईमेल, चैट और सोशल मीडिया के दौर में चिट्ठी लिखने की कला बिल्कुल खत्म ही हो गयी है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

