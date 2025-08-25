हरतालिका तीज पर इंस्टेंट ग्लो पाने के लिए बेस्ट हैं ये 4 घरेलू फेस पैक, पार्लर जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत!

Natural Facemask For Teej: हरतालिका तीज का त्योहार हर महिला के लिए काफी ज्यादा खास माना जाता है. इस बार 26 अगस्त को ये खास त्योहार मनाया जा रहा है. भगवान शिव-पार्वती की पूजा की जाती है. इस दिन को खास बनाने के लिए सजना-संवरना, व्रत रखना काफी शुभ माना जाता है अगर आप हरतालिका तीज पर इंस्टेंट ग्लो पाना चाहती हैं, तो आपको कुछ खास तरह के घरेलू फेस पैक के बारे में बताते हैं, जिसे लगाने के बाद आपका चेहरा काफी ज्यादा खिला-खिला नजर आएगा. बनाया गया ये खास फेस पैक पूरी तरह नेचुरल होता हैं. एक बार इन खास चीजों को चेहरे पर लगाने से पार्लर जाने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी. आइए आपको बताते हैं.



हरतालिका तीज पर इंस्टेंट ग्लो कैसे पाएं?



1. एलोवेरा जेल फेस मास्क

Add Zee News as a Preferred Source

हरतालिका तीज पर अगर आप इंस्टेंट ग्लो पाना चाहती हैं, तो आप इस एलोवेरा जेल फेस मास्क को चेहरे पर लगा सकते हैं. ऑयली स्किन, ड्राई स्किन के लिए ये काफी ज्यादा बेस्ट माना जाता है.



2. शहद और नींबू के फेस पैक

आपको अपनी स्किन का खास ध्यान रखना चाहिए वरना कई तरह-तरह की समस्या आने लग जाती है आपको हरतालिका तीज से एक दिन पहले शहद और नींबू के फेस पैक को चेहरे पर लगाना चाहिए.



3. दही और खीरे का फेस पैक



त्वचा को ताजगी और निखार देने के लिए आपको दही और खीरे का फेस पैक को आपको लगाना चाहिए. ये आपकी स्किन की गंदगी को बाहर निकालने के लिए मददगार साबित होता है.

इसे भी पढ़ें: ग्लोइंग त्वचा के लिए चेहरे पर लगाएं ये होममेड चीजें, मिलेगी तमन्ना भाटिया जैसी स्किन



4. गुलाब जल का फेस पैक



गुलाब जल का फेस पैक भी चेहरे के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसको रोजाना चेहरे पर लगाने से रंग काफी ज्यादा निखरकर आएगा. मुहांसों को कम करने में भी ये मददगार साबित होता है. आप इसको कभी भी आसानी से इंस्टेंट ग्लो पाने के लिए लगा सकती हैं.