स्ट्रेस से बढ़ता है हाई BP का खतरा! भागदौड़ वाली जिंदगी में खुद को बचाने के लिए करें ये 4 काम

High Blood Pressure: मोबाइल, काम का प्रेशर, पढ़ाई की चिंता और लगातार भागदौड़ वाली जिंदगी आज के समय में आम हो गई है. लेकिन इसने हमारी डेली रूटीन को बिल्कुल ही बिगाड़ दिया है, जिसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है.
Trending Photos
Work Life Balance: भागदौड़ वाली जिंदगी का हमारे सेहत पर बुरा असर पड़ता है. मोबाइल, काम का प्रेशर, स्ट्रेस हमें बीमारियों का घर बना देती है. इन्हीं बीमारियों में से एक है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे आमतौर पर लोग लोग उम्र से जुड़ी बीमारी समझ लेते हैं. लेकिन अब युवाओं और कम उम्र के लोगों में भी ये समस्या तेजी से फैल रही है. ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है, जो अचानक नहीं बढ़ती, यह रोज की छोटी-छोटी गलत आदतों से धीरे-धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है, जिससे ये बीमारी पनपने लगती है.
बेहतर नींद लेना है जरूरी
सबसे पहले बात नींद की करें, तो हमारी बॉडी के लिए नींद किसी दवा से कम नहीं होती. जब हम रोजाना सात घंटे से कम सोते हैं, तो शरीर को पूरा आराम नहीं मिल पाता. खासतौर पर जब नींद पांच से छह घंटे या उससे भी कम हो जाती है, तो शरीर तनाव की स्थिति में चला जाता है. नींद के दौरान हमारा ब्लड प्रेशर अपने आप थोड़ा नीचे आता है, जिससे दिल और दिमाग को आराम मिलता है. लेकिन नींद पूरी न होने पर यह नेचुरल आराम नहीं मिल पाता. इसका नतीजा यह होता है कि शरीर में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, जो नसों को संकुचित कर देता है. जब नसें सिकुड़ती हैं, तो खून को बहने में ज्यादा दबाव लगाना पड़ता है और यहीं से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है.
स्ट्रेस से बढ़ता है ब्लड प्रेशर
मानसिक तनाव भी ब्लड प्रेशर बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाता है. जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक चिंता, डर या दबाव में रहता है, तो शरीर हमेशा अलर्ट मोड में रहता है. इस हालत में सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लगातार एक्टिव रहता है, जो दिल की धड़कन तेज करता है और खून की नलियों को सख्त बनाता है. ऐसा रोजाना होने पर शरीर इस स्थिति को सामान्य मानने लगता है और धीरे-धीरे यही हाई ब्लड प्रेशर में बदल जाता है.
देर रात खाना खाना
देर रात खाना खाना भी एक आम लेकिन खतरनाक आदत बन चुकी है. जब हम रात में भारी या ज्यादा कैलोरी वाला खाना खाते हैं, तो शरीर का सर्कैडियन रिदम बिगड़ जाता है. इससे किडनी सही तरीके से नमक और पानी का संतुलन नहीं बना पाती. साथ ही इंसुलिन का असर भी कम होने लगता है. इसका नतीजा यह होता है कि शरीर में अतिरिक्त सोडियम जमा होने लगता है, जिससे खून की मात्रा बढ़ती है और नसों पर दबाव पड़ता है. यही दबाव ब्लड प्रेशर को ऊपर ले जाता है.
ज्यादा कैफीन का सेवन करना
कैफीन भी ब्लड प्रेशर को प्रभावित करती है. कैफीन लेने के तुरंत बाद नसें सिकुड़ जाती हैं और दिल तेजी से धड़कने लगता है, जिससे ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ सकता है. अगर कैफीन देर शाम या रात में ली जाए, तो नींद खराब होती है. नींद खराब होने से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं और ब्लड प्रेशर नियंत्रित नहीं रह पाता. लगातार कैफीन पर निर्भर रहना शरीर को आराम की स्थिति में आने ही नहीं देता.
--आईएएनएस
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.