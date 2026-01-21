सत्तू के शरबत में छिपे हैं सेहत के ये 4 जादुई फायदे, बड़े-बेड़े प्रोटीन पाउडर हैं फेल

Health Benefits of Sattu: भारत का देसी सुपरफूड कहा जाने वाला सत्तू स्वाद और सेहत दोनों में ही बेहद फायदेमंद है. भुने चने से तैयार यह शरबत न केवल बॉडी को ठंडक देता है, बल्कि इसके 4 बड़े फायदे भी हैं.
Sattu Drink Benefits: भारत में सत्तू को देसी सुपरफूड माना जाता है, खासकर सर्दियों में इसके कई फायदे होते हैं. खासकर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रेदश में सत्तू का शरबत गर्मियों में बड़े चाव से पिया जाता है. सत्तू भुने हुए चने को पीसकर बनाया जाता है, जो टेस्ट के साथ-साथ सेहत का भी खजाना है. इस खबर में हम आपको सत्तू पीने के बड़े फायदे बताएंगे..
एनर्जी के लिए
पोषक तत्वों से भरपूर सत्तू में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है. इसे पीने से बॉडी को तुरंत ताकत मिलती है और लंबे समय तक कमजोरी महसूस नहीं होता. खासकर जो लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिम जाते हैं या दिनभर थकान महसूस करते हैं, तो सत्तू एक नेचुरल एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है.
डाइजेशन सिस्टम
कब्ज, गैस या अपच की समस्या होने पर सत्तू आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. सत्तू में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जो डाइजेशन सिस्टम को बेहतर बनाता है और पेट को साफ रखने में मदद रता है. ऐसे में रोज सुबह सत्तू का जूस पीने से आंतों की सफाई होती है और पेट हल्का महसूस होता है.
वेट कंट्रोल
वहीं जो लोग वेट कम करना चाहते हैं, उनके लिए भी सत्तू के अच्छा ऑप्शन है. सत्तू पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती. इसमें कम कैलीर और ज्यादा पोषक तत्व होते हैं, जो वेट घटाने में मदद करते हैं. ऐसे में सुबह नाश्ते में सत्तू पीने से अनहेल्दी स्नैकिंग से बचा जा सकता है.
गर्मी से बचाव और बॉडी को ठंडक
सत्तू गर्मियों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. यह बॉडी के अंदर से ठंडा रखता है और लू से बचाव करता है. सत्तू पानी में नमक, नींबू और थोड़ा सा जीरा मिलाकर पीने से बॉडी में पानी की कमी नहीं होती और डिहाइड्रेशन से बचाव करता है.
