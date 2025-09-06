दीवारों पर सीलन, कमरे में बदबू! बारिश ने घर का कर दिया है बुरा हाल? इन घरेलू नुस्खों से पाएं छुटकारा

Damp Smell Relief Tips: बारिश के पानी के कारण दीवारों पर सीलन और कमरे में अजीब सी बदबू आने लगती है. लेकिन आपको बता दें, सीलन दीवारों की सुंदरता खराब करने के साथ-साथ फंगस, बैक्टीरिया को भी जन्म देती हैं. इसके कारण पूरे कमरे में एक अजीब से बदबू भी आने लगती हैं. ऐसे में अगर आप इन चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको ऐसे 4 आसान घरेलू नुस्खों के बारे में बताएंगे, जिससे बारिश में भी आप अपने घर को सुंदर और सेफ रख सकते हैं.

बेकिंग सोडा

आपको बता दें, बारिश में होने वाली इस समस्या का आप बेकिंग सोडा से इलाज कर सकते हैं. बेकिंग सोडा बारिश के पानी से होने वाली नमी और बदबू को सोखने का काम करता है. ऐसे में एक छोटी कटोरी में बेकिंग सोडा लेकर उसे सीलन वाली जगह या कोनों में रख दें. ऐसा करने से यह नमी को सोखकर, कमरे में ताजगी लाने में मदद करता है. इसके बाद आप हर 7 से 10 दिन में बकिंग सोडा को बदलते रहें.

सफेद सिरका

आपको बता दें, इस समस्या से आप सफेद सिरका से भी राहत पा सकते हैं. सफेद सिरका एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है. ऐसे में इसके इस्तेमाल से राहत पाया जा सकता है. इसके लिए एक स्प्रे बॉटल में सिरका और पानी की बराबर मात्रा में मिलाएं. इसके बाद इसे सीलन वाली दीवारों पर स्प्रे कर दें. अब कुछ देर तक इसे ऐसे ही छोड़ दें, फिर कपड़े या ब्रश से साफ करें. रोजाना इसके इस्तेमाल से दीवार के फफूंदी गायब हो जाएंगे.

नमक

आपको बता दें, अगर आपको पास घर में कुछ नहीं है, तो केवल नमक के इस्तेमाल से भी आप इससे राहत पा सकते हैं. दरअसल नमक हवा में मौजूद नमी को सोख लेता है और सीलन को फैलने नहीं देता. आप एक बाउल में नमक भरकर कमरे के कोने में रख दें. यह कमरे से नमी को खत्म करके, ड्राई रखने में मदद करता है. गीला होने के बाद नमक को बदलते रहें.

कपूर और लौंग

वहीं कमरे में मौजूद सीलन की बदबू को दूर करने के लिए आप कपूर और लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. कपूर और लौंग का इस्तेमाल पूजा-पाठ के साथ घर को महकार करने के लिए भी किया जाता है. ऐसे में एक कटोरी में कपूर और लौंग डालकर कमरे में रख दें. यह बारिश के पानी से होने वाली दुर्गंध को दूर करता है. साथ ही मच्छरों और कीटों को भी भगाने का काम करता है.