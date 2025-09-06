दीवारों पर सीलन, कमरे में बदबू! बारिश ने घर का कर दिया है बुरा हाल? इन घरेलू नुस्खों से पाएं छुटकारा
Advertisement
trendingNow12911514
Hindi Newsलाइफस्टाइल

दीवारों पर सीलन, कमरे में बदबू! बारिश ने घर का कर दिया है बुरा हाल? इन घरेलू नुस्खों से पाएं छुटकारा

Home Remedy For Rain Dampness: गर्मी के बाद बारिश ठंडक और सुकून के साथ आता है. लेकिन इस मौसम में उतनी ही परेशानियां भी होती हैं. खासकर बारिश के पानी से घर की दीवारों का बुरा हाल हो जाता है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 06, 2025, 10:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दीवारों पर सीलन, कमरे में बदबू! बारिश ने घर का कर दिया है बुरा हाल? इन घरेलू नुस्खों से पाएं छुटकारा

Damp Smell Relief Tips: बारिश के पानी के कारण दीवारों पर सीलन और कमरे में अजीब सी बदबू आने लगती है. लेकिन आपको बता दें, सीलन दीवारों की सुंदरता खराब करने के साथ-साथ फंगस, बैक्टीरिया को भी जन्म देती हैं. इसके कारण पूरे कमरे में एक अजीब से बदबू भी आने लगती हैं. ऐसे में अगर आप इन चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको ऐसे 4 आसान घरेलू नुस्खों के बारे में बताएंगे, जिससे बारिश में भी आप अपने घर को सुंदर और सेफ रख सकते हैं.  

 

बेकिंग सोडा
आपको बता दें, बारिश में होने वाली इस समस्या का आप बेकिंग सोडा से इलाज कर सकते हैं. बेकिंग सोडा बारिश के पानी से होने वाली नमी और बदबू को सोखने का काम करता है. ऐसे में एक छोटी कटोरी में बेकिंग सोडा लेकर उसे सीलन वाली जगह या कोनों में रख दें. ऐसा करने से यह नमी को सोखकर, कमरे में ताजगी लाने में मदद करता है. इसके बाद आप हर 7 से 10 दिन में बकिंग सोडा को बदलते रहें. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

सफेद सिरका
आपको बता दें, इस समस्या से आप सफेद सिरका से भी राहत पा सकते हैं. सफेद सिरका एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है. ऐसे में इसके इस्तेमाल से राहत पाया जा सकता है. इसके लिए एक स्प्रे बॉटल में सिरका और पानी की बराबर मात्रा में मिलाएं. इसके बाद इसे सीलन वाली दीवारों पर स्प्रे कर दें. अब कुछ देर तक इसे ऐसे ही छोड़ दें, फिर कपड़े या ब्रश से साफ करें. रोजाना इसके इस्तेमाल से दीवार के फफूंदी गायब हो जाएंगे. 

 

नमक
आपको बता दें, अगर आपको पास घर में कुछ नहीं है, तो केवल नमक के इस्तेमाल से भी आप इससे राहत पा सकते हैं. दरअसल नमक हवा में मौजूद नमी को सोख लेता है और सीलन को फैलने नहीं देता. आप एक बाउल में नमक भरकर कमरे के कोने में रख दें. यह कमरे से नमी को खत्म करके, ड्राई रखने में मदद करता है. गीला होने के बाद नमक को बदलते रहें. 

 

कपूर और लौंग
वहीं कमरे में मौजूद सीलन की बदबू को दूर करने के लिए आप कपूर और लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. कपूर और लौंग का इस्तेमाल पूजा-पाठ के साथ घर को महकार करने के लिए भी किया जाता है. ऐसे में एक कटोरी में कपूर और लौंग डालकर कमरे में रख दें. यह बारिश के पानी से होने वाली दुर्गंध को दूर करता है. साथ ही मच्छरों और कीटों को भी भगाने का काम करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Damp Smell Relief Tipshow to reduce damp smell

Trending news

मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
Arvind Kejriwal
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
weather update
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
Rajiv Gandhi murder case
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
'एक रोटी कम खाएगा लेकिन भारत झुकेगा नहीं..', ट्रंप की टिप्पणी पर बरसे कांग्रेस सांसद
Donald Trump
'एक रोटी कम खाएगा लेकिन भारत झुकेगा नहीं..', ट्रंप की टिप्पणी पर बरसे कांग्रेस सांसद
गुजरात में दर्दनाक हादसा, रोपवे ट्रॉली टूटने से गई 6 लोगों की जान, मचा हड़कंप
Gujarat news
गुजरात में दर्दनाक हादसा, रोपवे ट्रॉली टूटने से गई 6 लोगों की जान, मचा हड़कंप
केमिकल फैक्ट्री में काला कारोबार, महाराष्ट्र पुलिस ने तेलंगाना में किया भंडाफोड़
Telangana NEWS
केमिकल फैक्ट्री में काला कारोबार, महाराष्ट्र पुलिस ने तेलंगाना में किया भंडाफोड़
B से बीड़ी; B से बिहार पोस्ट पर मचे बवाल के बाद केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख
Kerala Congress Bihar Post
B से बीड़ी; B से बिहार पोस्ट पर मचे बवाल के बाद केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख
RSS की कठपुतली बताकर JK वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन को TRF ने दी जान से मारने की धमकी
jammu kashmir news
RSS की कठपुतली बताकर JK वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन को TRF ने दी जान से मारने की धमकी
कश्मीर में अज्ञात कब्रों में पाकिस्तान की बड़ी साजिश, अलगाववादियों से बुनवाया जाल
jammu kashmir news
कश्मीर में अज्ञात कब्रों में पाकिस्तान की बड़ी साजिश, अलगाववादियों से बुनवाया जाल
;