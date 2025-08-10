शरीर के अंदर चल रही ये 4 गड़बड़ी, हेयर फॉल की असली वजह, सिर्फ शैंपू बदलने काफी नहीं
शरीर के अंदर चल रही ये 4 गड़बड़ी, हेयर फॉल की असली वजह, सिर्फ शैंपू बदलने काफी नहीं

बाल झड़ना केवल बाहरी समस्या नहीं है, बल्कि यह शरीर की किसी अंदरूनी बीमारी या असंतुलन का संकेत भी हो सकता है. सही कारण का पता लगाने के लिए डॉक्टर से समय पर परामर्श और उचित जांच कराना जरूरी है.

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 10, 2025, 06:00 AM IST
शरीर के अंदर चल रही ये 4 गड़बड़ी, हेयर फॉल की असली वजह, सिर्फ शैंपू बदलने काफी नहीं

बाल झड़ना आजकल एक आम समस्या है. कई बार लोग इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और केवल बालों की देखभाल पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जैसे तेल लगाना, सीरम इस्तेमाल करना या अन्य प्रोडक्ट्स का उपयोग करना. लेकिन क्या आपको पता है कि बाल झड़ना कभी-कभी आपके शरीर में चल रही स्वास्थ्य संबंधी समस्या का संकेत भी हो सकता है? द एस्थेटिक क्लीनिक में हेयर एक्सपर्ट डॉ. देबराज शोम ने एचटी लाइफस्टाइल से बातचीत में बताया कि बालों के स्वास्थ्य और पूरे शरीर की सेहत के बीच गहरा संबंध होता है. हमारे बालों की जड़ें शरीर की उन संरचनाओं में से हैं जो बहुत तेजी से काम करती हैं और इन्हें लगातार पोषण, हार्मोन और ऑक्सीजन की जरूरत होती है.

ऐसे में जब शरीर किसी तरह के तनाव या बीमारी से गुजर रहा होता है, तो सबसे पहले बालों के फॉलिकल्स प्रभावित होते हैं. इसलिए बालों का झड़ना कई बार हमारे शरीर में बीमारियों का शुरुआती संकेत हो सकता है जैसे कि डायबिटीज, हार्मोनल समस्याएं, तनाव, डिप्रेशन, पोषण की कमी, विटामिन की कमी, थायराइड विकार आदि. इसलिए बालों के झड़ने पर केवल बाहरी कारकों को बदलना काफी नहीं होता है.

इसे भी पढ़ें- How To Stop Hair Fall: हेयर एक्सपर्ट ने बताए 6 असरदार उपाय, बाल होंगे जड़ से मजबूत, हफ्तेभर में कम होगा बालों का झड़ना

 

हेयर फॉल शुरु होने का समय याद रखना जरूरी
डॉ. देबराज शोम ने बताया कि बाल झड़ने की टाइमिंग को समझना डॉक्टर के लिए बहुत मददगार होता है क्योंकि बालों का झड़ना अक्सर किसी घटना के बाद कुछ हफ्ते या महीने बाद होता है. उदाहरण के लिए, अगर मार्च में बाल झड़ने लगते हैं, तो इसका कारण जनवरी में हुई कोई बीमारी, वजन कम होना, दवा लेना या मानसिक तनाव हो सकता है. इसलिए डॉक्टर के लिए मरीज का पूरा इतिहास जानना बहुत जरूरी होता है. बाल झड़ने की समस्या को समझने और सही इलाज के लिए डॉक्टर न केवल बालों की देखभाल के बारे में पूछते हैं, बल्कि मरीज के नींद के पैटर्न, तनाव के स्तर, पोषण, मासिक धर्म का इतिहास, थायराइड के लक्षण, और पाचन स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी लेते हैं. साथ ही थायराइड फंक्शन टेस्ट, खून की जांच, आयरन स्तर, विटामिन डी, और हार्मोनल टेस्ट आदि भी कराए जाते हैं ताकि बाल झड़ने की सही वजह पता चल सके.

हेयर फॉल के के लिए जिम्मेदार हेल्थ प्रॉब्लम -

आयरन की कमी
भारतीय महिलाओं में सबसे आम कारण आयरन की कमी है. फेरिटिन नामक प्रोटीन का स्तर गिरने से बालों के फॉलिकल्स आराम की स्थिति में चले जाते हैं, जिससे बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं. खासकर मासिक धर्म वाली महिलाओं या जिनका खान-पान सीमित होता है, उनमें यह समस्या ज्यादा देखी जाती है.

थायराइड की समस्या
थायराइड हार्मोन हमारे शरीर की कोशिकाओं के विकास, ऊर्जा और तापमान कंट्रोल करते हैं. थायराइड की समस्या होने पर लगभग आधे हाइपरथायरायडिज्म और एक तिहाई हाइपोथायरायडिज्म के मरीजों में बाल झड़ने की शिकायत होती है. बालों का पतला होना पूरे सिर पर समान रूप से होता है और यह पुरुषों और महिलाओं दोनों में हो सकता है.

ऑटोइम्यून बीमारियां
बाल झड़ना कभी-कभी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की गड़बड़ी का संकेत भी हो सकता है. एलोपेसिया एरियाटा एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के इम्यून सिस्टम द्वारा बालों पर हमला होता है और बाल छोटे, गोल पैचेस में झड़ने लगते हैं. यह कई बार विटिलिगो, लुपस या हाशिमोटो थायरॉयडिटिस जैसी बीमारियों के साथ जुड़ा होता है.

हार्ट डिजीज से संबंध
पुरुषों में जल्दी शुरू होने वाला एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया (पुरुषों के पैटर्न बाल झड़ना) हार्ट डिजीज और मेटाबोलिक सिंड्रोम जैसे स्वास्थ्य जोखिमों से जुड़ा पाया गया है. एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि यह समस्या हाई बीपी, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट संबंधी अन्य जटिलताओं का संकेत हो सकती है. 

इसे भी पढ़ें- 30 की उम्र से भी पहले गंजे हो रहे पुरुष, क्या है मेंस में हेयर फॉल का कारण, यहां समझें

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

 

 

शारदा सिंह

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं.

root cause of hair fall

;