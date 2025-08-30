घंटों बदलते रहते हैं करवट? सोने से पहले लें ये ड्रिंक्स; बिस्तर पर जाते ही आ जाएगी नींद

Late Night Drinks For Better Sleep: क्या करवटें बदलते-बदलते आपकी रात गुजरती है? क्या आपकी भी रात में नींद नहीं आती? अगर आप भी इनसोम्निया जैसी नींद से जुड़ी समस्या से परेशान हैं, तो ये खबर आपके लिए है. आपको बता दें, खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खानपान के कारण आपकी नींद पर बुरा असर पड़ सकता है. ऐसे में कुछ हेल्दी ड्रिंक्स आपको मदद कर सकती है. रात के समय पोषक तत्वों से भरपूर ये ड्रिंक्स आपकी नींद को बेहतर बनाती है. इस खबर में हम आपको ऐसी ही लेट नाइट ड्रिंक्स के बारे में बताएंगे.

हल्दी वाला दूध

हल्दी वाला दूध सदियों से आयुर्वेद में सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता रहा है. ऐसे में आपको बता दें, बेहतर नींद के लिए भी आप रात के समय हल्दी वाला दूध पी सकते हैं. रात में गर्म दूध में एक चुटकी हल्दी मिलाकर पीने से शरीर को आराम मिलता है और अच्छी नींद आती है. नींद में पाए जाने वाले ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड नींद लाने में मदद करता है.

कैमोमाइल टी

कैमोमाइल टी भी बेहतर नींद लाने में आपकी मदद कर सकता है. यह एक हर्बल टी है, जो स्टेस को कम कर मन शांत करता है. इसकी चाय ब्रेन रिलैक्स करती है और नींद लाने में आपकी मदद कर सकती है. इसके साथ-साथ कैफीन-फ्री होने के कारण, इसे सोने से पहले लिया जा सकता है.

बादाम का दूध

मैग्नीशियम और कैल्शियम से भरपूर बादाम भी आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. ऐसे में इसका दूध पीने से मसल्स को आराम मिलता है और नींद से जुड़ी समस्याएं कम होती है. आप इसे गर्म करके या थोड़ा शहद मिलाकर रात को सोने से पहले पी सकते हैं.

अश्वगंधा ड्रिंक

अश्वगंधा, एक आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी है, जो स्ट्रेस और एंग्जायटी दूर करने में मददगार है. ऐसे में दूध या गर्म पानी में इसका पाउडर मिलाकर पीने से आपको फायदा मिल सकता है. इससे शरीर शांत होती है और नींद जल्दी आने लगती है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.