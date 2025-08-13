लिवर को साफ कर सकती है सुबह की ये आदतें, हेल्दी जिगर के लिए करें ये काम
लिवर को साफ कर सकती है सुबह की ये आदतें, हेल्दी जिगर के लिए करें ये काम

Morning Habits for Healthy Liver: ऑवर ऑल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए लिवर को हेल्दी रखना बेहद जरूरी होता है. आपको बता दें, कुछ सुबह की आदतों से आप अपने लिवर की हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 13, 2025, 01:21 AM IST
  1. Morning Habits: लिवर हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है, जो खून को साफ करने, डाइजेशन को बेहतर बनाने और एनर्जी स्टोर करने का काम करता है. अगर लिवर हेल्दी रहेगा, तो पूरा शरीर की हेल्थ बेहतर होती है. इसलिए लिवर को हेल्दी रखना बेहद जरूरी है. हालांकि खान-पान और लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव को करने से लिवर को हेल्दी बनाया जा सकता है. खासकर सुबह की आदतें आपके लिवर पर असर डालती है. इस खबर में हम आपको सुबह की कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताएंगे, जो आपके लिवर को लंबे समय तक हेल्दी रखने में मदद कर सकती है. 
  2. गुनगुना पानी
    लिवर को हेल्दी रखने के लिए सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना चाहिए. यह लिवर के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इससे रातभर पेट में जमे टॉक्सिन को बाहर निकलाने में मदद मिलता है और मेटाबॉलिज्म भी एक्टिव करता है. आप चाहे तो गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ कर भी पी सकते हैं, जिससे डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस तेज हो जाती है. 
  3. ताजी और हेल्दी ब्रेकफास्ट
    लिवर को हेल्दी रखने के लिए सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट करना बेहद जरूरी है. सुबह के नाश्ते में ओट्स, पपीता, सेब, अखरोट, या हरी पत्तेदार सब्जि खाया जा सकता है. यह लिवर को हेल्दी रखने में मदद करता है. वहीं खाली पेट ज्यादा ऑयली और प्रोसेस्ड फूड खाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे लिवर पर दबाव पड़ता है. 
  4. एक्सरसाइज या योग
    लिवर को हेल्दी रखने के लिए सुबह-सुबह योग हल्का एक्सरसाइज या योग करने बेहद जरूरी है. इससे लिवर की ब्लड सप्लाई बेहतर होती है और फैट जमने का खतरा कम होता है. कपालभाति और भुजंगासन जैसे योगासन लिवर को डिटॉक्स करने में मददगार होते हैं. अगर आप एक्सरसाइज या योग नहीं करना चाहते हैं, तो कम से कम स्पीड वॉक करना चाहिए. 
  5. Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.
