किडनी को डिटॉक्स करने के लिए सुबह करें ये काम, आज से ही इन्हें करें फॉलो

Healthy Morning Habits: किडनी हमारे शरीर का एक जरूरी अंग है, जो खून साफ करने, शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने और बॉडी में पानी का बैलेंस करने का काम करता है. इसलिए अगर किडनी सही से काम नहीं करता है, तो कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए किडनी हेल्थ का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. आपको बता दें, कुछ सुबह की आदतों से किडनी को लंब समय तक हेल्दी रखा जा सकता है.
सुबह उठते साथ पानी पिएं
सुबह उठने के साथ खाली पेट एक गिलास गुनगुना पानी पीना शुरू कर दें, इससे शरीर में जमा टॉक्सिन बाहर निकलता है. इससे किडनी पर कम प्रेशर पड़ता है. ऐसा करने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती और पेशाब सही मात्रा में बनता है. साथ ही, ये भी कोशिश करें कि पानी धीरे-धीरे चुस्की लेकर पिएं, ताकि किडनी को कम नुकसान न पहुंचे.
हल्की एक्सरसाइज या योग
किडनी को हेल्दी रखने के लिए सुबह 15 से 20 मिनट की हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग या योग करना शुरू दें, इससे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. साथ ही यह किडनी तक सही मात्रा में खून और ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है. भुजंगासन और मकरासन जैसे योग किडनी के लिए फायदेमंद माने जाते हैं.
हेल्दी ब्रेकफास्ट
किडनी को हेल्दी रखने के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट करना बेहद जरूरी है. फाइबर, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर चीजें डाइट में शामिल करें. सुबह के नाश्ते में आप ओट्स, फल, होल ग्रेन ब्रेड या मूंग दाल चीला खा सकते हैं. इसके साथ-साथ रोजाना ताज फाल खाना शुरू कर दें, इससे पोटैशियम और मिनरल्स की कमी नहीं होती.
