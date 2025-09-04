कब्ज की दवा है ये सुबह की 4 आदतें, पुराने से पुराने कब्ज की कर सकता है इलाज

Constipation Remedies: कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन एक आम लेकिन बेहद परेशान कर देने वाली समस्या है. इस समस्या में व्यक्ति को मल त्याग करने में परेशानी होती है और पेट साफ न होने के कारण पूरा दिन भारी-भारी महसूस होता है, मूड खराब रहता है और बॉडी में भी आलस छाया रहता है. इसके साथ-साथ अगर ये समस्या लंबे समय तक बनी रहे, तो किसी गंभीर समस्या का कारण भी बन सकती है. लेकिन आपको बता दें, इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है. अपनी डेली रूटीन में कुछ अच्छी आदतों को शामिल करने से कब्ज को दूर किया जा सकता है. खासकर सुबह आदतें. अगर आप भी चाहते हैं कि आपको पेट हर सुबह बिना किसी तकलीफ के साफ हो जाए, तो सुबह-सुबह ये 4 चीजें करना शुरू कर दें.

गुनगुना पानी पीना

पेट साफ करने के लिए सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना बेहद फायदेमंद है. ऐसे में सुबह उठकर सबसे पहले एक या दो गिलास गुनगुना पानी पिएं. यह आपके डाइजेशन सिस्टम को एक्टिव करता है, जिससे सुबह-सुबह आराम से मल त्याग हो जाता है. आप चाहें तो, पानी में नींबू और शहद मिलाकर भी पी सकते हैं, यह आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

फाइबर से भरपूर नाश्ता

फाइबर आपके पेट के लिए बेहद फायदेमंद है. इसलिए अगर आप हेल्दी गट चाहते हैं, तो सुबह फाइबर से भरपूर नाश्ता करें. ऐसे में सुबह के नाश्ते में ओट्स, दलिया, पपीपा, सेब या केला जैसे फल और साबुत अनाज को शामिल करें. फाइबर आंतों की सफाई करता है, मल प्यात करने में में मदद करता है और आपके गट को हेल्दी रखता है.

एक्सरसाइज या योग

फिजिकल एक्टिविटी करने से भी कब्ज में राहत मिल सकती है. ज्यादा नहीं, लेकिन सुबह 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज या योग जरूर करनी चाहिए. अगर आपको कुछ नहीं करना है तो बस टहलें, इससे भी आपको फायदा महसूस होगा. वहीं पवनमुक्तासन, भुजंगासन या कपालभाति, जैसे योग कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में आपकी मदद कर सकते हैं. यह डाइजेशन सिस्टम को एक्टिव करते हैं और गैस, अपच और कब्ज से राहत दिलाते हैं.

शौच का समय तय करें

शौच का एक समय तय करें और हर रोज एक ही समय पर बाथरूम जाने की आदत डालें. प्रेशर हो या न हो, इस वक्त बाथरूम में जाकर बैठे. इससे आपकी बॉडी उस समय मल त्याग करने के लिए तैयार हो जाएगी. शौच के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल न करें.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.