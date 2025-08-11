सुबह थकान और सुस्ती के साथ जागते हैं? इन तरह बिना थका महसूस किए करें दिन की शुरुआत
Morning Tips: सुबह उठने के बाद अगर थकान और सुस्ती महसूस होती है, तो ये खबर जरूर पढ़ें. आपको बता दें, कुछ अच्छी आदतों से इससे बचाव किया जा सकता है. इस खबर में हम आपको उन आदतों के बारे में बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 11, 2025, 05:30 AM IST
Healthy Morning Tips: क्या आपको भी सुबह उठते पर थकान और सुस्ती महसूस होती है? तो ये खबर आपके लिए है. कई बार सोने के बाद भी सुबह थका हुआ महसूस होता है, जिसके कारण दिनभर मूड खराब रहता है, साथ ही काम पर भी बुरा असर पड़ता है. ऐसे में आपकी मदद कुछ आदान आदतें कर सकती हैं. दरअसल कुछ हेल्दी आदतों के साथ आप न केवल समय पर उठ सकते हैं, बल्कि सुबह उठने के बाद फ्रेश भी महसूस करते हैं. इस खबर में हम आपको ऐसी आदतों के बारे में बताएंगे. 

 

समय से सोना
अच्छी नींद पाने के लिए समय पर सोना बेहद जरूरी है. पूरी और गहरी नींद से ही आप सुबह फ्रेश महसूस कर सकते हैं. इसलिए रोजाना कम सम कम 7 से 8 घंटे की नींद लेने की आदत डालें. इसके साथ-साथ रोज एक ही समय पर सोने और जागने की भी आदत डालें, इससे आपकी बॉडी क्लॉक सेट होती है. ऐसा करने से आपको समय पर नींद आने लगती है. सोने से पहले फोन, लैपटॉप और टीवी से दूरी बना लें, क्योंकि ये नींद की गुणवत्ता पर बुरा असर डालती है. 

 

सुबह की नेचुरल लाइट
जागने के तुरंत बाद खिड़की या पर्दा खोल लें. इससे कमरे में सूरज की रोशनी आने लगती हैं. सूरज की रोशनी आपके ब्रेन को जागने का सिग्नल देती है और नींद लाने वाले हार्मोन- मेलाटोनिन का लेवल घटाती है. इससे बॉडी में एनर्जी आता है और सुस्ती दूर होती है. 

 

पानी पीए
रातभर सोने के बाद शरीर हल्का डिहाइड्रेट हो जाता है, इसके कारण भी कई बार सुबह थकान महसूस हो सकती है. ऐसे में इसे दूर करने के लिए उठते साथ एक गिलास गुनगुना पानी पिएं. इससे बॉडी मेटाबॉलिज्म तेज होता है और ब्रेन एक्टिव हो जाता है. 

 

हल्की स्ट्रेचिंग और मूवमेंट करें
जगाते ही कुछ मिनट के लिए हल्की स्ट्रेचिंग, योग या एक्सरसाइज करने से भी सुस्ती दूर होती है. इससे मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे नींद खत्म हो जाती है और एनर्जी महसूस होता है. उठने के बाद 5 से 10 मिनट की हल्की स्ट्रेचिंग, प्राणायाम या वॉक भी शुरुआत करने का अच्छा तरीका माना जाता है. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
रीतिका सिंह

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

