रात में हेवी खाना खाने के बाद होती है परेशानी? डिनर के बाद करें ये 4 काम, हल्दी रहेगा पेट
Advertisement
trendingNow12927857
Hindi Newsलाइफस्टाइल

रात में हेवी खाना खाने के बाद होती है परेशानी? डिनर के बाद करें ये 4 काम, हल्दी रहेगा पेट

Night Habits After Heavy Dinner: क्या रात में हेवी डिनर करने के बाद होती है परेशानी? अगर आप भी आए दिन ऐसे समस्या से जूझते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको ऐसे टिप्स बताएंगे, जो भारी खाने के बाद खाना पचाने में आपकी मदद कर सकता है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 18, 2025, 11:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रात में हेवी खाना खाने के बाद होती है परेशानी? डिनर के बाद करें ये 4 काम, हल्दी रहेगा पेट

Healthy Night Habits: रात में हेवी खाना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है. हेवी डिनर शरीर पर बुरा असर डाल सकता है. भारी खाना पचाने में समय लेता है और इससे पेट में भारीपन, गैस, एसिटिडी और नींद आने में समस्या हो सकती है. ऐसे में अगर किसी दिन आपने रात में खाना जरूरत से ज्यादा हेवी खा लिया है, तो कुछ नाइट हैबिट्स से आप खाना को आसानी से बचा सकते हैं. इस खबर में हम आपको ऐसी ही आदतों के बारे में बताएंगे, जिसे अपनाकर आप खुद को फिट रख सकते हैं. 

 

खाने के तुरंत बाद न लेंटे
भारी खाना खाने के बाद सीधे बेड पर जाने की गलती न करें. इससे खाना ठीक से पचता नहीं है और एसिड रिफ्लक्स की दिक्कत हो सकती है. ऐसे में खाने के 15 से 20 मिनट बाद हल्का वॉक करें. इससे डाइजेशन सिस्टम एक्टिव होता है और पेट हल्का महसूस होता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

गुनगुना पानी
अगर आपके हेवी डिनर किया है, तो ठंडा पानी पीने के बजाय खाने के बाद गुनगुना पानी पीएं. यह खाने को पचाने में मदद करता है और आपके पेट को राहत देता है. लेकिन ध्यान दें कि आप बहुत ज्यादा पानी न पी रहे हैं. ऐसे कंडीशन में बस 1 छोटा कप गुनगुना पानी ही काफी होता है. 

 

तकिया ऊँचा इस्तेमाल करें
अगर आपने खाना भारी खाया है, तो सोते समय सिर को थोड़ा ऊंचा रख कर सोएं. इससे एसिड ऊपर नहीं चढ़ता है और सीने में जलन महसूस नहीं होती है. सही ऊंचाई वाला तकिया आपके गले और पेट के बीच में बैलेंस बनाए रखता है, जिससे नींद में कोई दिक्कत नहीं होती है. 

 

कोई हेवी मिठाई या स्नैक्स न खाएं
भारी खाना खाने के बाद कुछ लोग मीठा या फिर स्नैक्स खाना पसंद करते हैं, लेकिन इससे पेट पर और प्रेशर पड़ता है. ऐसे में बेहतर है कि आप खाना खाने के बाद कुछ भी न खाएं. अगर आपको कुछ खाने का मन हो, तो 1 से 2 खजूर या सौंफ ले सकते हैं, जो आपकी क्रेविंग मिटाने के साथ-साथ खाने को पचाने में भी आपकी मदद करता है. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

night habits after heavy mealnight habits

Trending news

राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA Analysis
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
DNA Analysis
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Jammu and Kashmir
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
Rahul Gandhi
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
CDS General Anil Chauhan
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
azam khan
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
Kangana Ranaut video
'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
जासूस एजेंट और फ्लॉप प्रोफेसर...राहुल के आरोपों पर भड़कीं ये महिला नेता
Rahul Gandhi
जासूस एजेंट और फ्लॉप प्रोफेसर...राहुल के आरोपों पर भड़कीं ये महिला नेता
डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
india pakistan news
डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
Maharashtra
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
;