रात में हेवी खाना खाने के बाद होती है परेशानी? डिनर के बाद करें ये 4 काम, हल्दी रहेगा पेट

Healthy Night Habits: रात में हेवी खाना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है. हेवी डिनर शरीर पर बुरा असर डाल सकता है. भारी खाना पचाने में समय लेता है और इससे पेट में भारीपन, गैस, एसिटिडी और नींद आने में समस्या हो सकती है. ऐसे में अगर किसी दिन आपने रात में खाना जरूरत से ज्यादा हेवी खा लिया है, तो कुछ नाइट हैबिट्स से आप खाना को आसानी से बचा सकते हैं. इस खबर में हम आपको ऐसी ही आदतों के बारे में बताएंगे, जिसे अपनाकर आप खुद को फिट रख सकते हैं.

खाने के तुरंत बाद न लेंटे

भारी खाना खाने के बाद सीधे बेड पर जाने की गलती न करें. इससे खाना ठीक से पचता नहीं है और एसिड रिफ्लक्स की दिक्कत हो सकती है. ऐसे में खाने के 15 से 20 मिनट बाद हल्का वॉक करें. इससे डाइजेशन सिस्टम एक्टिव होता है और पेट हल्का महसूस होता है.

गुनगुना पानी

अगर आपके हेवी डिनर किया है, तो ठंडा पानी पीने के बजाय खाने के बाद गुनगुना पानी पीएं. यह खाने को पचाने में मदद करता है और आपके पेट को राहत देता है. लेकिन ध्यान दें कि आप बहुत ज्यादा पानी न पी रहे हैं. ऐसे कंडीशन में बस 1 छोटा कप गुनगुना पानी ही काफी होता है.

तकिया ऊँचा इस्तेमाल करें

अगर आपने खाना भारी खाया है, तो सोते समय सिर को थोड़ा ऊंचा रख कर सोएं. इससे एसिड ऊपर नहीं चढ़ता है और सीने में जलन महसूस नहीं होती है. सही ऊंचाई वाला तकिया आपके गले और पेट के बीच में बैलेंस बनाए रखता है, जिससे नींद में कोई दिक्कत नहीं होती है.

कोई हेवी मिठाई या स्नैक्स न खाएं

भारी खाना खाने के बाद कुछ लोग मीठा या फिर स्नैक्स खाना पसंद करते हैं, लेकिन इससे पेट पर और प्रेशर पड़ता है. ऐसे में बेहतर है कि आप खाना खाने के बाद कुछ भी न खाएं. अगर आपको कुछ खाने का मन हो, तो 1 से 2 खजूर या सौंफ ले सकते हैं, जो आपकी क्रेविंग मिटाने के साथ-साथ खाने को पचाने में भी आपकी मदद करता है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.