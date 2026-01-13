Advertisement
ठंड में बीमारियों की करें छुट्टी! बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए डाइट में शामिल करें ये 4 चीजें

Winter Superfoods for Kids: सर्दी का मौसम अपने साथ बीमारियों को लेकर आता है. खासकर इस मौसम में बच्चों की सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि इस मौसम में आप ठंड से बच्चों को कैसे बचा सकते हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 13, 2026, 10:14 PM IST
Immunity Booster Kids Foods: सर्दियों में सेहत का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है. लेकिन इस मौसम में ठंडी हवा बच्चों की सेहत को सबसे ज्यादा असर डालती है. गले की खराश, नाक बहना, खांसी और थकान से इस मौसम में लगभग हर बच्चा परेशान रहता है. ऐसे में माता-पिता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है कि बच्चों को ऐसा कुछ खिलाएं, जिससे उनका शरीर अंदर से गर्म रहे और बीमारियों से बचा रहे.

 

ठंड में होने वाली समस्या
आयुर्वेद की माने तो ठंड के मौसम में बॉडी की अग्नि यानी पाचन शक्ति सबसे मजबूत होती है. वहीं विज्ञान भी मानता है कि इस मौसम में बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है. ऐसे में बच्चों की थाली में कुछ खास चीजों को शामिल करना बेहद जरूरी है.

गुड़ के फायदे
सर्दियों में गुड़ को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. गुड़ को आयुर्वेद में खून को शुद्ध करने वाला और पाचन को बेहतर करने वाला माना गया है. विज्ञान के अनुसार, इसमें मौजूद आयरन शरीर में ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ाता है, जिससे बच्चा ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करता है गुड़ बच्चों के शरीर में प्राकृतिक गर्मी बनाए रखता है.

 

खजूर के फायदे
ठंड के मौसम में खजूर भी बेहद फायदेमंद है. आयुर्वेद में इसे बल्य यानी ताकत बढ़ाने वाला माना गया है. यह खून बढ़ाने, शरीर में गर्मी लाने और पाचन को मजबूत करने में मदद करता है. विज्ञान के अनुसार, खजूर में आयरन, फाइबर, पोटैशियम और नेचुरल शुगर होता है, जो ऊर्जा देने का काम करता है. खजूर बच्चों की भूख भी बढ़ाता है और सर्दियों में होने वाली थकान को दूर करता है.

 

घी के फायदे
सर्दियों में घी भी सेहत के लिए वरदान साबित हो सकता है. आयुर्वेद हजारों साल से घी को अमृत समान मानता है. घी शरीर में ओज यानी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है. विज्ञान की मानें तो घी में मौजूद हेल्दी फैट्स बच्चों के दिमाग के विकास के लिए बेहद जरूरी होते हैं. यह शरीर में पाचन को आसान बनाता है. घी खाने से बच्चों को लंबी ऊर्जा मिलती है, इसलिए ठंड के दिनों में एक चम्मच घी रोटी या पराठे पर लगाकर देना शरीर को मजबूत बनाता है.

 

शकरकंद के फायदे
सर्दियों में शकरकंद भी बच्चों के लिए लाभकारी है. आयुर्वेद में शकरकंद को ताकत बढ़ाने वाला पदार्थ बताया गया है. यह शरीर को धीरे-धीरे गर्म करता है और लंबे समय तक ऊर्जा देता है. विज्ञान के अनुसार, शकरकंद में विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर और पोटैशियम भरपूर होता है, जिससे इम्युनिटी बढ़ती है, त्वचा बेहतर होती है और पाचन भी सुधरता है. उबला हुआ शकरकंद या हल्की-सी भुनी हुई शकरकंद बच्चों को बेहद पसंद आती है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

Winter Superfoods for KidsBest winter food for children in Hindi

