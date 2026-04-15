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Hindi Newsलाइफस्टाइलसमर वेडिंग के लिए एकदम बेस्ट हैं ये 4 तरह की रेडी टू वियर साड़ी, स्टाइलिश दिखने के लिए देखिए डिजाइन

समर वेडिंग के लिए एकदम बेस्ट हैं ये 4 तरह की रेडी टू वियर साड़ी, स्टाइलिश दिखने के लिए देखिए डिजाइन

Ready To Wear Saree Designs: समर वेडिंग शुरू होने वाली है और ऐसे में लड़कियां बिना किसी झंझट के साड़ी को पहनना चाहती हैं आज आपको रेडी टू वियर साड़ी के लेटेस्ट डिजाइन दिखाते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Apr 15, 2026, 06:34 AM IST
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समर वेडिंग के लिए एकदम बेस्ट हैं ये 4 तरह की रेडी टू वियर साड़ी, स्टाइलिश दिखने के लिए देखिए डिजाइन

Ready To Wear Saree Designs:  समर वेडिंग शुरू होने वाली है लड़कियां खूबसूरत और सबसे हटके दिखने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है इसलिए पहले से ही काफी सारी तैयारियां शुरू कर देते हैं. लुक को क्रिएट बनाने के लिए लोग कुछ ना कुछ चीजों का जुगाड़ करते हैं. आजकल लोगों को साड़ी बांधने में काफी ज्यादा झंझट लगता है और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको बांधनी तक नहीं आती है. कुछ लोगों की शिकायत ये होती है कि हमें स्टाइल करने में ज्यादा समय लग जाता है अगर आप भी अपने लुक को सबसे हटके और यादगार बनाना चाहती हैं, तो आप समर वेडिंग के लिए  रेडी टू वियर साड़ी का चुनाव कर सकती हैं.
 

अगर आप भी समर सीजन में अपने लुक्स को थोड़ा हटके और स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, तो आप  रेडी टू वियर साड़ी को चुन सकते हैं. ये साड़ी पहनने में भी आसान होती है और कहीं भी आप इसको पहनकर जा सकती हैं. आइए आपको बताते हैं उसके डिजाइन के बारे में.
 

रेडी टू वियर साड़ी के लेटेस्ट डिजाइन 
 

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1. बेल्टेड साड़ी लुक

अगर आप अपने लुक को थोड़ा हटके रखना चाहती हैं, तो आपको बेल्टेड साड़ी रेडी टू वियर में पहन लेनी चाहिए. ये आपके लुक्स को थोड़ा सा हटके और अलग बना देता है. कमर पर स्टाइलिश बेल्ट के साथ इंडो-वेस्टर्न लुक भी आप पा सकते हैं. 
 

2. धोती साड़ी डिजाइन 

धोती साड़ी डिजाइन को भी आप पहन सकती हैं. इसको पहनने के बाद आप काफी ज्यादा स्टाइलिश नजर आएंगे. ये आपके लुक को थोड़ा सा निखार देगा. 
 

3. स्टोन वर्क रेडी टू वियर साड़ी

लुक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप  स्टोन वर्क रेडी टू वियर साड़ी को पहन सकती हैं. ये साड़ी पहनने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है. इस तरह के ब्लाउज को साड़ी में पहनने के बाद बिल्कुल ही अलग नजर आएंगी.
 

4. मिरर वर्क रेडी टू वियर साड़ी

अगर आप कहीं आने-जाने के लिए खूबसूरत लुक चाहती हैं, तो आप  मिरर वर्क रेडी टू वियर साड़ी को पहन सकती हैं. आपको साड़ी के यह डिजाइन आसानी से देखने को मिल जाएंगे. 

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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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