प्राइवेट पार्ट से बदबू आने पर क्या करें? इन 4 कारणों से समझे अपनी परेशानी

Reason of Vaginal Smell: वजाइना से बदबू आना महिलाओं में एक आम समस्या है. आमतौर पर इस समस्या से कई महिलाएं परेशान रहती हैं. लेकिन इस बारे में खुलकर बात करना नहीं चाहती हैं. हालांकि वजाइन के कई कारणों से बदबू आ सकती हैं. इसमें बैक्टीरियल इम्बैलेंस, हॉर्मोनल इम्बैलेंस, इंफेक्शन, साफ-सफाई या पीरियड्स से जुडें कारण हो सकते हैं. अगर वजाइना से हल्ती नेचुरल गंध आती है, तो यह नॉर्मल है. लेकिन अगर बदबू तेज हो, तो यह किसी समस्या का कारण हो सकता है. ऐसे स्थिति में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. हालांकि कुछ टिप्स को फॉलो करके आप इससे राहत जरूर पा सकते हैं.



अच्छी सफाई

वजाइना की अच्छी सफाई करना बेहद जरूरी है. कई बार गुप्तांग की सही से सफाई ना रखने के कारण बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जो बदबू का कारण बन जाते हैं. ऐसी स्थिति में दिन में एक बार हल्के गुनगुने पानी से वजाइना को साफ करें. तेज खुशबू वाले साबुन या बॉडी वॉश का इस्तेमाल करने से बचे, क्योंकि ये वजाइना का पीएच लेवल बिगाड़ सकते हैं. इसके साथ-साथ हमेशा सूती अंडरवियर पहनने और अंडरवियर रोज बदलें.

पीरियड्स के दौरान साफ-सफाई

पीरियड्स के दौरान कई बार महिलाएं साप-सफाई नहीं रखती हैं, जिसके कारण भी वजाइना से बदबू आ सकती है. पीरियड्स के दौरान लंब समय तक एक ही पैड या टैम्पॉन का इस्तेमाल करने से बदबू आ सकती है. ऐसे में हर 4 से 6 घंटे में पैड या टैम्पॉन को बदलें. पीरियड्स के दौरान दिन में 2 बार नहाने की कोशिश करें. इसके साथ-साथ इंटीमेट वाइप्स या गुनगुने पानी से सफाई करें.

इंटरकोर्स के बाद सफाई

इंटरकोर्स के बाद वजाइना की सफाई नहीं करने से भी बदबू आ सकती है. दरअसल इंटरकोर्स के बाद वजाइना में पसीना या फ्लूइड्स जमा हो सकता है, जो की बदबू का कारण बन जाता है. ऐसी स्थिति में इंटरकोर्स के तुरंत बाद पेशाब करें और सफाई करें. इसके साथ-सात प्राइवेट पार्ट्स में नमी न होने से और एयर पास होने के लिए कॉटन अंडरवियर पहनें.

इंफेक्शन

इंफेक्शन से भी बदबू आ सकती है. अगर बदबू के साथ खुजली, जलन या डिसचार्ज हो रहा है, तो यह यीस्ट इंफेक्शन या बैक्टीरियल वेजिनोसिस के कारण हो सकती है. ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर की सलाह लें.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.