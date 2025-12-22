सिर्फ शरीर ही नहीं, दिमाग भी हो जाता है बूढ़ा! ब्रेन को हमेशा 'जवान' रखने के लिए अपनाएं ये 4 आदतें..

Brain Ageing Tips: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अपनी बॉडी पर तो ध्यान दे देते हैं, लेकिन ब्रेन की सेहत को अक्सर इग्नोर कर देते हैं. लेकिन समय के साथ-साथ स्ट्रेसफुल माहौल में हमारी शरीर के साथ ब्रेन भी जल्दी बूढ़ा हो जाता है. लेकिन आपको बता दें कि कुछ आसान और रोजमर्रा की आदतें अपनाकर आप अपने ब्रेन को कई साल तक जवान रख सकते हैं. इसके लिए आपको किसी महंगे इलाज या दवा की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि लाइफस्टाइल में बदलाव कर ब्रेन को हेल्दी रखा जा सकता है. इस खबर में हम आपको उन आदतों के बारे में बताएंगे..

गहरी और अच्छी नींद

थकान दूर करने के साथ-साथ आपकी नींद ब्रेन की मरम्मत करने में भी मदद करती है. ऐसे में जब हम गहरी नींद लेते हैं, तो ब्रेन दिनभर की जानकारी को सहेजता है और बेकार टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है. ऐसे में रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें, इससे याददाश्त मजबूत होता है, ध्यान लगता है और सोचने की क्षमता बेहतर होती है.

पॉजिटिव सोच

हम जो सोचते हैं, उसका ही असर हमारे ब्रेन पर पड़ता है. पॉजिटिव सोच रखने वाले लोगों में स्ट्रेस कम होता है और उनका दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है. ऐसे लोग छोटी-छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं, खुद पर भरोसा करते हैं और फ्यूचर को लेकर उम्मीर रखते हैं. ये आदतें उनके ब्रेनको जवान बनाए रखने में मदद करती है.

स्ट्रेस मैनेजमेंट

लगातार स्ट्रेस ब्रेन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है. स्ट्रेस से याददाश्त कमजोर होती है और मेंटल थकान बढ़ती है. ऐसे में स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बेहद जरूरी है. इसके लिए ध्यान, योग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या अपनी पसंद का कोई शौक अपनाना स्ट्रेस को कम कर सकता है. ऐसे में स्ट्रेस कम होने से ब्रेन बेहतर तरीके से काम करने लगता है.

सोशल रिश्ते

दोस्तों और परिवारों के साथ टाइम बिताने से इमोशनल सपोर्ट मिलने के साथ-साथ ब्रेन भी एक्टिव रहता है. इसलिए हेल्दी ब्रेन के लिए सोशल रिश्तों को मजबूत करना चाहिए. इसके लिए एक दूसरे से बातचीत करना, हंसना और अपने मन की बात शेयर करना चाहिए. इससे मेंटल हेल्दी तो मजबूत होता है ही. वहीं अकेलेपन की फीलिंग ब्रेन को तेजी से बूढ़ा कर देती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.