अलमारी खोलते ही गिरते हैं कपड़े? इन 4 आसान टिप्स से वॉर्डरोब को बनाएं एकदम परफेक्ट
अलमारी खोलते ही गिरते हैं कपड़े? इन 4 आसान टिप्स से वॉर्डरोब को बनाएं एकदम परफेक्ट

Tips to Make your Wardrobe Perfect: कई बार अलमारी खोलते ही कपड़े बाहर गिरने लगते हैं. ऐसे में हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे, जिससे आप अपने कपड़ों को अलमारी में अच्छे से सेट कर पाएंगे.  

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 12, 2025, 11:40 PM IST
अलमारी खोलते ही गिरते हैं कपड़े? इन 4 आसान टिप्स से वॉर्डरोब को बनाएं एकदम परफेक्ट

Tips to Decorate your Clothes: क्या अलमारी खोलते ही कपड़े बाहर गिरने लगते हैं? अगर ऐसा है तो ये खबर आपके लिए है. कई बार जल्दबाजी में कपड़े निकालते या वापस रखते समय हम अलमारी को सही तरीके से साफ नहीं कर पाते, जिससे अलमारी पूरी तरह से बिखर जाती है और इसका तनीजा ये होता है कि कपड़े ढूंढने पर भी मुश्किल से मिलते हैं. इससे आपका समय तो बर्बाद होता ही है, इसके साथ-साथ कपड़े भी जल्दी खराब होने लगते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे आसान टिप्स बताएंगे, जिससे आप वॉर्डरोब में आसानी से अपने कपड़े सजा सकते हैं. 

 

सीजन के हिसाब के अलग करें कपड़ें
सबसे पहले कपड़ों को सीजन के हिसाब से अलग करना शुरू कर दें. जैसे गर्मियों और सर्दियों को एक साथ न रखें. वैसे ही जो कपड़े फिलहाल आपको लगता है कि इस्तेमाल में नहीं आ रहे, उन्हें भी साइड कर दें और कभी के इस्तेमाल में आ रहे कपड़ों को सामने रखें. 

फोल्डिंग की स्मार्ट तकनीक
कपड़ों को अच्छे से रखने के लिए फोल्डिंग की स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल करें. कपड़े फोल्ड करने का सही तरीका भी आपकी अलमारी की जगह बना सकता है. ऐसे में कपड़ों की बड़ी-बड़ी तहे लगाने के जगह थोड़ी-थोड़ी तहे लगाएं. कॉनमारी मेथड या वर्टिकल फोल्डिंग भी आप ट्राई कर सकते हैं. इस तरीके से कपड़े कम जगह में भी अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे और गिरेंगे भी नहीं. 

 

हैंगर का इस्तेमाल
आपको बता दें, हैंगर के सही इस्तेमाल से भी आप अलमारी का जगह बचा सकते हैं. हैंगर पर सिर्फ शर्ट या कोट ही नहीं, बल्कि सलवार-कुर्ते, स्कार्फ और जीन्स भी रख सकते हैं. इसके लिए आप चाहें तो मल्टीलेयर हैंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे अलमारी में जगह बचेगी और कपड़े भी अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे. 

 

स्टोरेज बॉक्स और डिवाइडर
आजकल मार्केट में ऐसे स्टोरेज बॉक्य या डिवाइडर आते हैं. इसके इस्तेमाल से भी आप अच्छी तरह से अलमारी को सेट कर सकते हैं. छोटे कपड़े जैसे इनरवेयर, मोजे या रूमाल के लिए स्टोरेज बॉक्स और डिवाइडर का इस्तेमा करें. 

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

