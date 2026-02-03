मटर स्टोर करने के 4 जादुई हैक्स, न रंग उड़ेगा.. न ही स्वाद; कई दिनों तक रहेगी ताजी और हरी-भरी

Peas Storage Tips: हरी मटर लगभग हर घर में बड़े चाव से खाया जाता है. खासकर सर्दियों में लगभग हर दिन मटर किसी न किसी तरह से बनाया जाता है. सब्जी, पुलाव या पराठे हों, मटर का स्वाद हर डिश को खास बना देता है. लेकिन मटर को छीलना किसी को भी पसंद नहीं होता, ये काफी लंबा और बोरिंग लगता है. ऐसे में अक्सर लोग एक बार में ज्यादा मटर छील लेते हैं. लेकिन इसका नतीजा होता है कि कई बार मटर खराब भी हो जाते हैं, इसलिए इस खबर में हम आपको मटर स्टोर करने के तरीके बताएंगे, जिससे मटर जल्दी खराब न हो, रंग पीका न पड़े और स्वाद भी न बदलें.

हल्के गर्म पानी से ब्लांच करें

मटर छीलने के बाद उन्हें 2 से 3 मिनट के लिए हल्क गर्म पानी में डालें और तुरंत ठंडे पानी में निकाल दें. इस प्रोसेस को ब्लांचिंग कहा जाता है. इससे मटर का रहा रंग और पोषण बना रहता है और बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं.

पानी को पूरी कर सुखा कर करें स्टोर

ब्लांच करने के बाद मटर को अच्छे से सुखा लें, क्योंकि नमी रहने पर मटर जल्दी खराब हो सकती है. इसलिए मटर को साफ करड़े या छलनी में फैलकर पूरी तरह सुखा लें. सुखाई हुई मटर ज्यादा समय तक फ्रेश रहती है और उसमें फंगस भी जल्दी नहीं लगता.

एयरटाइट डिब्बे या जिप लॉक बैग का इस्तेमाल करें

सूखने के बाद मटर को एयरटाइट कंटेनर या जिप लॉक बैग में भरकर रखें. साथ ही कोशिश करें कि बैग के अंदर हवा बिल्कुल भी न जाए. इससे मटर की ताजगी बनी रहती है और फ्रीजर में रखने पर भी उसका स्वाद खराब नहीं होता.

फ्रिज या फ्रीजर से सही जगह रखें

अगर मटर 3 से 4 दिन तक रखनी है तो फ्रिज के वेजिटेबल सेक्शन में रखें. वहीं ज्यादा दिनों के लिए स्टोर करना है तो आपके लिए फ्रीजर सबसे बेहतर ऑपशन है. फ्रीजर में रखी मटर कई हफ्तों तक इस्तेमाल के लायक रहती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.