Advertisement
trendingNow13096994
Hindi Newsलाइफस्टाइलमटर स्टोर करने के 4 जादुई हैक्स, न रंग उड़ेगा.. न ही स्वाद; कई दिनों तक रहेगी ताजी और हरी-भरी

मटर स्टोर करने के 4 जादुई हैक्स, न रंग उड़ेगा.. न ही स्वाद; कई दिनों तक रहेगी ताजी और हरी-भरी

Peas Storage Tips: मटर खाने में जितना अच्छा लगता है, उसे छीलना उतना ही मुश्किल. ऐसे में लोग एक बार में ज्यादा मटर छील लेते हैं. लेकिन ऐसी स्थिति में मटर को स्टोर करना किसी चुनौती से कम नहीं होता. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 03, 2026, 09:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मटर स्टोर करने के 4 जादुई हैक्स, न रंग उड़ेगा.. न ही स्वाद; कई दिनों तक रहेगी ताजी और हरी-भरी

Peas Storage Tips: हरी मटर लगभग हर घर में बड़े चाव से खाया जाता है. खासकर सर्दियों में लगभग हर दिन मटर किसी न किसी तरह से बनाया जाता है. सब्जी, पुलाव या पराठे हों, मटर का स्वाद हर डिश को खास बना देता है. लेकिन मटर को छीलना किसी को भी पसंद नहीं होता, ये काफी लंबा और बोरिंग लगता है. ऐसे में अक्सर लोग एक बार में ज्यादा मटर छील लेते हैं. लेकिन इसका नतीजा होता है कि कई बार मटर खराब भी हो जाते हैं, इसलिए इस खबर में हम आपको मटर स्टोर करने के तरीके बताएंगे, जिससे मटर जल्दी खराब न हो, रंग पीका न पड़े और स्वाद भी न बदलें. 

 

हल्के गर्म पानी से ब्लांच करें
मटर छीलने के बाद उन्हें 2 से 3 मिनट के लिए हल्क गर्म पानी में डालें और तुरंत ठंडे पानी में निकाल दें. इस प्रोसेस को ब्लांचिंग कहा जाता है. इससे मटर का रहा रंग और पोषण बना रहता है और बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

पानी को पूरी कर सुखा कर करें स्टोर
ब्लांच करने के बाद मटर को अच्छे से सुखा लें, क्योंकि नमी रहने पर मटर जल्दी खराब हो  सकती है. इसलिए मटर को साफ करड़े या छलनी में फैलकर पूरी तरह सुखा लें. सुखाई हुई मटर ज्यादा समय तक फ्रेश रहती है और उसमें फंगस भी जल्दी नहीं लगता.

 

एयरटाइट डिब्बे या जिप लॉक बैग का इस्तेमाल करें
सूखने के बाद मटर को एयरटाइट कंटेनर या जिप लॉक बैग में भरकर रखें. साथ ही कोशिश करें कि बैग के अंदर हवा बिल्कुल भी न जाए. इससे मटर की ताजगी बनी रहती है और फ्रीजर में रखने पर भी उसका स्वाद खराब नहीं होता.

 

फ्रिज या फ्रीजर से सही जगह रखें
अगर मटर 3 से 4 दिन तक रखनी है तो फ्रिज के वेजिटेबल सेक्शन में रखें. वहीं ज्यादा दिनों के लिए स्टोर करना है तो आपके लिए फ्रीजर सबसे बेहतर ऑपशन है. फ्रीजर में रखी मटर कई हफ्तों तक इस्तेमाल के लायक रहती है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Peas Storage Tipskitchen hacks

Trending news

पंजाब एसजीएसटी विकास दर के मामले में पूरे भारत में सबसे आगे, 14.4% की बढ़ोतरी दर्ज
Punjab
पंजाब एसजीएसटी विकास दर के मामले में पूरे भारत में सबसे आगे, 14.4% की बढ़ोतरी दर्ज
आसमान में दहाड़ेगी भारत की मिसाइल, DRDO ने SFDR टेक्नोलॉजी का किया सफल परीक्षण
Defence
आसमान में दहाड़ेगी भारत की मिसाइल, DRDO ने SFDR टेक्नोलॉजी का किया सफल परीक्षण
कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह, जो होंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, सियासी संकट हुआ खत्म
Manipur CM
कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह, जो होंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, सियासी संकट हुआ खत्म
चिकन नेक के नीचे होगा 'फौलाद का कवच', 40 किमी लंबी रेल सुरंग बनाएगी मोदी सरकार
Chicken Neck
चिकन नेक के नीचे होगा 'फौलाद का कवच', 40 किमी लंबी रेल सुरंग बनाएगी मोदी सरकार
'एक मौका भी नहीं दिया जा रहा, मेरे ही क्षेत्र में...', EC पर क्यों बरसीं सीएम ममता?
Mamata Banerjee
'एक मौका भी नहीं दिया जा रहा, मेरे ही क्षेत्र में...', EC पर क्यों बरसीं सीएम ममता?
उधमपुर में आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी, रामनगर में जैश का दहशतगर्द ढेर होने की खबर
jammu kashmir encounter
उधमपुर में आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी, रामनगर में जैश का दहशतगर्द ढेर होने की खबर
'पीएम मोदी डरे हुए, देश बेच दिया…', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल का तीखा वार
Rahul Gandhi
'पीएम मोदी डरे हुए, देश बेच दिया…', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल का तीखा वार
लोकसभा में भारी हंगामा, वोटिंग के बाद आठ सांसद निलंबित, इन नेताओं पर गिरी गाज; LIST
Budget Session
लोकसभा में भारी हंगामा, वोटिंग के बाद आठ सांसद निलंबित, इन नेताओं पर गिरी गाज; LIST
कल स्पीकर ने रोका तो आज तैयारी से आए राहुल गांधी? आते ही कागज अथेंटिकेट किया लेकिन..
congress rahul gandhi news
कल स्पीकर ने रोका तो आज तैयारी से आए राहुल गांधी? आते ही कागज अथेंटिकेट किया लेकिन..
India-US Trade Deal: अमेरिका भारत से ट्रेड डील को क्यों मजबूर हुआ; कहां हुआ असली खेल
india us trade deal
India-US Trade Deal: अमेरिका भारत से ट्रेड डील को क्यों मजबूर हुआ; कहां हुआ असली खेल