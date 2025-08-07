डेस्क जॉब बन गई है गर्दन की अकड़न का कारण, इन 4 स्टेप्स में करें 'नेक मूवमेंट'; मिनटों में गायब होगा दर्द
Advertisement
trendingNow12871163
Hindi Newsलाइफस्टाइल

डेस्क जॉब बन गई है गर्दन की अकड़न का कारण, इन 4 स्टेप्स में करें 'नेक मूवमेंट'; मिनटों में गायब होगा दर्द

Get Rid of Neck Stiffness: गर्दन की मसल्स में अकड़न होना एक आम समस्या है. इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे- मसल्स स्ट्रेस, गलत पोजीशन या सोने की गलत स्थिति. हालांकि इससे 'नेक मूवमेंट' से छुटकारा पाया जा सकता है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 07, 2025, 05:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डेस्क जॉब बन गई है गर्दन की अकड़न का कारण, इन 4 स्टेप्स में करें 'नेक मूवमेंट'; मिनटों में गायब होगा दर्द

4 Step Neck Movements Benefits: गर्दन की मसल्स आपकी खोपड़ी, जबड़े से लेकर कंधे की हड्डियों और कॉलरबोन तक फैली होती हैं. ये मसल्स सिर, गर्दन और रीढ़ से लेकर सिर के ऊपरी हिस्सों को सहारा और स्थिरता देने का काम करती है. इसके साथ-साथ यह सिर घुमाने, चबाने, निगलने और सांस लेने में भी मदद करती है. ऐसे में गर्दन की मसल्स में कुछ समस्या होने पर, आसान एक्टिविटी के साथ इन्हें ठीक किया जा सकता है.

 

गर्दन की मूवमेंट से करें योग की शुरुआत
मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग के माध्यम से एक आसान और असरदार सुझाव दिया है. मंत्रायल का कहना है कि, योग करने समय शुरुआत गर्दन की मूवमेंट से करें, जिससे बॉडी धीरे-धीरे एक्टिव होती है और नर्वस सिस्टम भी शांत होता है. जनरल योग प्रोटोकॉल में शामिल चार आसान एक्सरसाइज का सेट स्ट्रेस कम करने, लचीलापन बढ़ाने और सिर व रीढ़ में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है. 

 

नेक मूवमेंट फायदे
आयुष मंत्रालय के अनुसार ये चारों एक्सरसाइज रोज आसानी से किए जा सकते हैं. अच्छी सेहत के साथ-साथ ये मेंटल स्ट्रेस को भी दूर करने में मदद करते हैं. मंत्रालय ने लोगों से इन आसान एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में शामिल करने की अपील की. खासकर लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठकर काम कर रहे लोगों के लिए, ये एक्सरसाइज गर्दन और कंधों की जकड़न दूर करने में मददगार साबित हो सकता है. 

 

4 स्टेप नेक मूवमेंट
आयुष मंत्रालय ने नेक मूवमेंट को चार फेज में बांटा है. इनमें फ्लेक्सन (आगे की ओर झुकना), एक्सटेंशन (पीछे की ओर झुकना), साइड बेंडिंग (एक तरफ झुकना), और रोटेशन (घूमना) शामिल है. 
-पहला स्टेप- नेक मूवमेंट शुरू करने का पहला स्टेप गर्दन को आगे और पीछे की ओर झुकाना या स्ट्रेच करना है. यह एक्सरसाइज गर्दन की मसल्स को खोलता है और स्ट्रेस को कम करता है.
-दूसरा स्टेप- दूसरे स्टेप में गर्दन को दाएं और बाएं ओर झुकाना या खिंचना होता है, जो गर्दन की मसल्स को लचीला बनाता है.
-तीसरा स्टेप- तीसरे स्टेप में गर्दन को दाएं और बाएं ओर घुमाना है, जो गतिशीलता को बढ़ाता है.
-चौथा स्टेप- गर्दन को पूरा घुमाना चौथा स्टेप है, जो मसल्स को मजबूती और स्थिरता प्रदान करता है. 

 

कैसे करता है मदद?
मंत्रालय ने ये भी बताया कि गर्दन की मसल्स खोपड़ी से लेकर कंधों और कॉलरबोन तक फैली होती है. ये मसल्स सिर, गर्दन और रीढ़ के ऊपरी हिस्से को सहारा देती हैं, इसके साथ-साथ ये चबाने, निगलने और सांस लेने जैसी एक्टिविटी में भी मददगार होती है. ये स्केलेटल मसल्स टेंडन के जरिए हड्डियों से जुड़ी होती हैं और वॉलंटरी होती हैं, यानी इन्हें हम अपने मन से कंट्रोल कर सकते हैं. इन मसल्स का जटिल मस्कुलोस्केलेटल तंत्र खोपड़ी को धड़ से जोड़ता है, जिससे अलग-अलग एक्टिविटी पॉसिबल हो पाती है. 
--आईएएनएस

 

Disclaimer: यहांदी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
रीतिका सिंह

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

4 step neck movementsget rid of neck stiffness

Trending news

सामने बैठे थे CJI,तभी आई दलील, बांट दिए जाएं 23,000 करोड़,कोर्ट रूम में पसरा सन्नाटा
Supreme Court News
सामने बैठे थे CJI,तभी आई दलील, बांट दिए जाएं 23,000 करोड़,कोर्ट रूम में पसरा सन्नाटा
जान बचाकर थाने पहुंचा 60 साल का बुजुर्ग, अगले दिन पुलिस स्टेशन में ही मिली लाश
Coimbatore
जान बचाकर थाने पहुंचा 60 साल का बुजुर्ग, अगले दिन पुलिस स्टेशन में ही मिली लाश
30 मिनट में आया EC का जवाब, कहा- साइन करके हमें भेजें डाटा, जानिए क्या बोले राहुल
Rahul Gandhi
30 मिनट में आया EC का जवाब, कहा- साइन करके हमें भेजें डाटा, जानिए क्या बोले राहुल
अधूरी रह गई मेस्सी को लाने की तमन्ना,केरल सरकार को लगा 13 लाख का चूना, नहीं आएगी टीम
Kerala News
अधूरी रह गई मेस्सी को लाने की तमन्ना,केरल सरकार को लगा 13 लाख का चूना, नहीं आएगी टीम
क्‍या राज ठाकरे भी आपके साथ कांग्रेस की तरफ जाएंगे? उद्धव ठाकरे ने दिया मजेदार जवाब
uddhav thackeray
क्‍या राज ठाकरे भी आपके साथ कांग्रेस की तरफ जाएंगे? उद्धव ठाकरे ने दिया मजेदार जवाब
इस बार 'सुबूत' लेकर आ गए राहुल गांधी... चुनावों में धांधली बताते क्या-क्या गिना गए?
Rahul Gandhi
इस बार 'सुबूत' लेकर आ गए राहुल गांधी... चुनावों में धांधली बताते क्या-क्या गिना गए?
काम की खबर! सड़क टूटी और सर्विस रोड बंद तो नहीं देना होगा Toll, HC ने लगा दिया रोक
toll
काम की खबर! सड़क टूटी और सर्विस रोड बंद तो नहीं देना होगा Toll, HC ने लगा दिया रोक
स्क्रीन पर नाम पढ़-पढ़कर फर्जी वोटरों की खोली पोल? राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल
#Rahul Gandhi
स्क्रीन पर नाम पढ़-पढ़कर फर्जी वोटरों की खोली पोल? राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल
SC ने खारिज की याचिका, कहा- तय प्रकिया का पालन किया; सुनवाई में जस्टिस वर्मा ने क्य
Supreme Court
SC ने खारिज की याचिका, कहा- तय प्रकिया का पालन किया; सुनवाई में जस्टिस वर्मा ने क्य
एक सरकारी आदेश के चलते मराठा राजनीति में फिर मचा भूचाल.. फडणवीस और शिंदे आमने-सामने
Fadnavis
एक सरकारी आदेश के चलते मराठा राजनीति में फिर मचा भूचाल.. फडणवीस और शिंदे आमने-सामने
;