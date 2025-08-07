डेस्क जॉब बन गई है गर्दन की अकड़न का कारण, इन 4 स्टेप्स में करें 'नेक मूवमेंट'; मिनटों में गायब होगा दर्द

4 Step Neck Movements Benefits: गर्दन की मसल्स आपकी खोपड़ी, जबड़े से लेकर कंधे की हड्डियों और कॉलरबोन तक फैली होती हैं. ये मसल्स सिर, गर्दन और रीढ़ से लेकर सिर के ऊपरी हिस्सों को सहारा और स्थिरता देने का काम करती है. इसके साथ-साथ यह सिर घुमाने, चबाने, निगलने और सांस लेने में भी मदद करती है. ऐसे में गर्दन की मसल्स में कुछ समस्या होने पर, आसान एक्टिविटी के साथ इन्हें ठीक किया जा सकता है.

गर्दन की मूवमेंट से करें योग की शुरुआत

मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग के माध्यम से एक आसान और असरदार सुझाव दिया है. मंत्रायल का कहना है कि, योग करने समय शुरुआत गर्दन की मूवमेंट से करें, जिससे बॉडी धीरे-धीरे एक्टिव होती है और नर्वस सिस्टम भी शांत होता है. जनरल योग प्रोटोकॉल में शामिल चार आसान एक्सरसाइज का सेट स्ट्रेस कम करने, लचीलापन बढ़ाने और सिर व रीढ़ में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है.

नेक मूवमेंट फायदे

आयुष मंत्रालय के अनुसार ये चारों एक्सरसाइज रोज आसानी से किए जा सकते हैं. अच्छी सेहत के साथ-साथ ये मेंटल स्ट्रेस को भी दूर करने में मदद करते हैं. मंत्रालय ने लोगों से इन आसान एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में शामिल करने की अपील की. खासकर लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठकर काम कर रहे लोगों के लिए, ये एक्सरसाइज गर्दन और कंधों की जकड़न दूर करने में मददगार साबित हो सकता है.

4 स्टेप नेक मूवमेंट

आयुष मंत्रालय ने नेक मूवमेंट को चार फेज में बांटा है. इनमें फ्लेक्सन (आगे की ओर झुकना), एक्सटेंशन (पीछे की ओर झुकना), साइड बेंडिंग (एक तरफ झुकना), और रोटेशन (घूमना) शामिल है.

-पहला स्टेप- नेक मूवमेंट शुरू करने का पहला स्टेप गर्दन को आगे और पीछे की ओर झुकाना या स्ट्रेच करना है. यह एक्सरसाइज गर्दन की मसल्स को खोलता है और स्ट्रेस को कम करता है.

-दूसरा स्टेप- दूसरे स्टेप में गर्दन को दाएं और बाएं ओर झुकाना या खिंचना होता है, जो गर्दन की मसल्स को लचीला बनाता है.

-तीसरा स्टेप- तीसरे स्टेप में गर्दन को दाएं और बाएं ओर घुमाना है, जो गतिशीलता को बढ़ाता है.

-चौथा स्टेप- गर्दन को पूरा घुमाना चौथा स्टेप है, जो मसल्स को मजबूती और स्थिरता प्रदान करता है.

कैसे करता है मदद?

मंत्रालय ने ये भी बताया कि गर्दन की मसल्स खोपड़ी से लेकर कंधों और कॉलरबोन तक फैली होती है. ये मसल्स सिर, गर्दन और रीढ़ के ऊपरी हिस्से को सहारा देती हैं, इसके साथ-साथ ये चबाने, निगलने और सांस लेने जैसी एक्टिविटी में भी मददगार होती है. ये स्केलेटल मसल्स टेंडन के जरिए हड्डियों से जुड़ी होती हैं और वॉलंटरी होती हैं, यानी इन्हें हम अपने मन से कंट्रोल कर सकते हैं. इन मसल्स का जटिल मस्कुलोस्केलेटल तंत्र खोपड़ी को धड़ से जोड़ता है, जिससे अलग-अलग एक्टिविटी पॉसिबल हो पाती है.

