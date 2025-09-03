50 के बाद भी नहीं होंगी उम्र से जुड़ी समस्याएं! सुबह 9 बजे से पहले महिलाएं कर लें ये 4 काम; मजे से कटेगी जिंदगी

Morning Healthy Habits for Women After 50: महिलाओं में 50 की उम्र के बाद कई बदलाव होने लगते हैं, उनकी बॉडी, माइंड और डेली रूटीन, तीनों ही बदलने लगते हैं. ऐसे में हेल्दी रहने के लिए महिलाओं को अपने जीवन में कई हेल्दी डेली रूटीन को फॉलो करना पड़ता है, खासकर सुबह की आदतें. सुबह का समय दिन भर का सबसे जरूरी समय होता है, कहीं न कहीं इसका असर पूरे दिन पर पड़ता है. ऐसे में अगर महिलाएं सुबह 9 बजे से पहले ये 4 जरूर काम कर लें, तो वे अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सकती हैं.

जल्दी उठें

उम्र बढ़ने के साथ-साथ हेल्दी जिंदगी जीने पर फोकस करना चाहिए, इसके तहत महिलाओं को सुबह के समय जल्दी उठना चाहिए और खुद को कुछ वक्त देना चाहिए. सुबह का शांत माहौल उन्हें सुकून का एहसास दिलाएगा. साथ ही सुबह के समय मोबाइल न देखकर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए. इससे दिन भर मेंटल और फिजिकल एनर्जी बनी रहती है.

गुनगुना पानी पीना

सुबह उठने के बाद हर उम्र के लोगों को गुनगुना पानी पीने की सलाह दी जाती है. दरअसल नींद से उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी पीने से शरीर की मेटाबोलिज्म एक्टिव रहती है. आप चाहें तो इसमें नींबू या हल्दी भी मिला सकती हैं. इससे डाइजेशन सिस्टम बेहतर होता है और स्किन पर भी इसका अच्छा असर देखने को मिलता है.

योग और वॉक

उम्र बढ़ने के साथ-साथ ज्वाइंट्स और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं. ऐसे में उम्र के साथ-साथ फिजिकल एक्टिविटी करना भी बेहद जरूरी है. इसके लिए सुबह-सुबह कम से कम 15 से 30 मिनट योग, स्ट्रेचिंग या वॉक करना चाहिए. इससे बॉडी एक्टिव रहता है. उम्र के साथ होने वाली जोड़ों में अकड़न और दर्द से भी राहत मिलती है. साथ ही ये मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छी होता है.

हेल्दी नाश्ता

सुबह का नाश्ता दिन भर का सबसे जरूरी मिल होता है, ऐसे में इसे स्किप नहीं करना चाहिए. कोशिश करना चाहिए कि आप सुबह 9 बजे से पहले नाश्ता कर लें. सुबह-सुबह प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स से भरपूर मील लेनी चाहिए. इसके लिए आप सुबह अंकुरित अनाज, फल, ड्राई फ्रूट्स, ओट्स आदि खा सकते हैं. ये आपको दिनभर एनर्जी देते हैं.

