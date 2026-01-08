घर की बालकनी को बनाएं 'Dream Garden'! इन 4 टिप्स के साथ कम बजट में हो जाएगा काम...

Advertisement
Balcony Garden Ideas: अगर आप अपने घर की बालकनी में खूबसूरत और हर-भरा गार्डन बनाना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको ऐसे टिप्स बताएंगे, जिससे आप कम बजट में भी सुंदर बालकनी बना लेंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 08, 2026, 11:23 AM IST
Low Budget Balcony Decor: आजकल लोग सोसाइटी और अपार्टमेंट्स में रहने लगे हैं, जिसके कारण कहीं न कहीं नेचर से उनकी दूर बन गई है. ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा नेचर के करीब रहे. ऐसे में नेचर से करीब रहने का सबसे आसान और सुंदर तरीका बालकनी गार्डन है. सच ये है कि थोड़ी समझदारी और क्रिएटिविटी से आप कम बजट में भी अपनी बालकनी को हरा-भरा और आकर्षित बना सकते हैं. इस खबर में हम आपको ऐसे में आसान और किफायती टिप्स बताएंगे..

 

रिसाइकल चीजों से बनाएं गमलें
गार्डनिंग के लिए हमेशा नए और महंगे गमले खरीदने की जरूरत नहीं है. आप पुराने प्लास्टिक के डिब्बे, बाल्टी, पानी की बोतलें, टूटे मग या टिन के डिब्बों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इन्हें क्रिएटिविट बनाने के लिए आप इन्हें कलर कर हल्की सजावट कर सकते हैं. इससे खर्च भी कम होगा और पर्यावरण को भी फायदा होगा. 

बीज और पौधों का सही इस्तेमाल
नर्सरी से बड़े पौधे खरीदने की बजाय बीज या छोटे पौधों का इस्तेमाल करें. ये सस्ते भी होते हैं और आसानी से लग जाते हैं. आपको बात दें, गार्डन में ऐसे पौधे लगाएं, जो कम देखभाल में भी अच्छे से बढ़ते हैं, इसके लिए आप तुलसी, धनिया, पुदीना, मनी प्लांट, एलोवेरा और गेंदा जैसे पौधों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे बालकनी सुंदर भी दिखती है और हरियाली बनी रहती है.

 

घर में बने खाद इस्तेमाल करें
कई लोग फर्टिलाइजर पर भी काफी पैसे बर्बाद कर देते हैं. लेकिन महंगे फर्टिलाइज़र की बजाय आप किचन वेस्ट से खाद बना सकते हैं. इसके लिए सब्जियों के छिलके, चाय की पत्ती और फलों के बचे हिस्से से खाद बनाने के लिए फायदेमंद है. ये खाद पौधों के लिए नेचुरल पोषण के तौर पर काम करते हैं. इससे आपकी गार्डिनिंग लागत काफी कम हो जाती है. 

 

जगह का सही इस्तेमाल करें
आमतौर पर सोसाइटी और अपार्टमेंट्स में बालकनी छोटी होती है, ऐसे में जगह का सही इस्तेमाल करने सीखें. इसके लिए आप वर्टिकल गार्डनिंग कर सकते हैं. इसमें दीवारों पर हैंगिंग पॉट्स या शेल्फ लगाकर पौधे लगा सकते हैं. इससे कम जगह में ज्यादा पौधे लगते हैं. वहीं रस्सी या सस्ते हुक की मदद से हैंगिंग प्लांट्स भी लगाए जा सकते हैं. 

 

About the Author
author img
Reetika Singh

