काले कपड़े धोने के बाद लग जाते हैं सफेद धब्बे? शायद आप भी कर रहे ये 4 गलती

Trick to Wash Black Clothes: काले कपड़ों का ट्रेंड कभी खत्म नहीं होता है. ये कपड़े जितने स्टाइलिश लगते हैं, उनका केयर करना भी उतना ही मुश्किल होता है. लेकिन कई बार काले कपड़ों को धोने के बाद उनपर सफेद दाग या लकीरें लग जाते हैं, जो देखने में बहुत खराब लगते हैं और उन्हें दोबारा धोना पड़ता है. ज्यादातर मामलों में ये दाग डिटर्जेंट होते हैं, जो ठीक से धुल नहीं पाने के कारण कपड़ों पर रह जाते हैं. लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. इस खबर में हम आपको ऐसे में तरीके बताएंगे, जिससे काले को कपड़ों को धोने से उसमें दाग नहीं लगते हैं.

डिटर्जेंट का सही इस्तेमाल

काले कपड़ों को धोने के लिए सही डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना जरूरी है. आप चाहें तो काले कपड़ों के लिए लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आसानी से घुल जाते हैं और कपड़ों पर निशान नहीं छोड़ते. इसके साथ-साथ अगर आप डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर रही हैं, तो ज्यादा डिटर्जेंट पाउडर पानी नहीं डालें, क्योंकि ये आसानी से घुल नहीं पाते और कपड़ों पर लग जाते हैं, जो कि निशान छोड़ जाते हैं. ऐसे में डिटर्जेंट की मात्रा हमेशा सीमित रखनी चाहिए.

ठंडे पानी से धोएं

कोशिश करें काले कपड़ों को ठंडे पानी से धोएं. गर्म पानी से कपड़ों का रंग जल्दी उड़ सकती है और डिटर्जेंट के कण भी ठीक से नहीं घुलते. ऐसे में काले कपड़ों के लिए हमेशा ठंडे पानी से धोना बेहतर होता है. ठंडा पानी कपड़ों की रंगत बनाए रखता है और दाग-धब्बे पड़ने से भी रोकता है.

काले कपड़ों को उल्टा करने धोएं और सुखाएं

हमेशा याद रखें की काले कपड़ों को उल्टा करने धोएं और सुखाएं. इससे कपड़े की ऊपरी सतह रगड़ती कम है और डिटर्जेंट के सफेद दाग भी नहीं बनते. इसी तरह इसे सुखाते समय भी उलटा करके ही डालें. ताकि धूप से रंग फीका नहीं पड़ें.

रंगीन कपड़ों के साथ काले कपड़ों को न धोएं

रंगीन कपड़ों के साथ काले कपड़ों को धोना भी सही नहीं है, क्यों रंगीन कपड़ों के रोएं कई बार काले कपड़ों पर लग जाते हैं. ऐसे में काले कपड़े धो के बाद भी साफ नहीं हो पाते.