Hindi Newsलाइफस्टाइलइस कड़ाके की ठंड में शरीर को गर्माहट देने के लिए बेस्ट हैं ये 4 तरह के सूप, मिलेंगे कई जबरदस्त फायदे

इस कड़ाके की ठंड में शरीर को गर्माहट देने के लिए बेस्ट हैं ये 4 तरह के सूप, मिलेंगे कई जबरदस्त फायदे

Best Winter Soups: ठंड काफी हद तक बढ़ती ही जा रही है और इस कड़ाके की ठंड में खुद को हमेशा फिट रखने के लिए आज आपको बेस्ट तरह के सूप के बारे में बताते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 22, 2025, 06:58 AM IST
इस कड़ाके की ठंड में शरीर को गर्माहट देने के लिए बेस्ट हैं ये 4 तरह के सूप, मिलेंगे कई जबरदस्त फायदे

Best Winter Soups:   ठंड के इस मौसम में शरीर को गर्म रखमे के लिए लोग काफी तरह-तरह की चीजों का सेवन करते हैं, शरीर को एकदम फिट रखने के लिए आपको गरमा-गर्म चीजों को खाना चाहिए. सर्दियों में बीमारी भी शरीर में ज्यादा लग जाती है.  इम्युनिटी भी कमजोर पड़ने लगती है इसलिए आपको अपने खान-पान का खास ध्यान रखना चाहिए. ठंड के मौसम में फिट और   गर्माहट के लिए सूप काफी बेस्ट माने जाते हैं. पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो आपके शरीर को फिट रखने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं. अगर आपको भी इस मौसम में शरीर की ऊर्जा कम लगती है, तो आपको आज कड़ाके की ठंड में शरीर को गर्माहट देने के लिए बेस्ट सूप बताते हैं, जिसको आप घर पर आसानी से बनाकर पी सकते हैं. बड़ों के साथ-साथ बच्चों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं, आइए आपको बताते हैं उन सूपों के नाम. 
 

शरीर को गर्माहट देने के लिए बेस्ट सूप 
 

1. टमाटर-तुलसी सूप 

टमाटर-तुलसी सूप ठंड के मौसम में काफी ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं, इसको आप घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं. ये आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद साबित होता है. इसको आप घर पर आसानी से बनाकर पी सकते हैं.  इम्युनिटी को मजबूत करता है और ये सूप शरीर में गर्मी को भी बनाएं रखता है.
 

2. चिकन सूप 

सर्दियों में चिकन सूप आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इम्युनिटी बढ़ाने के साथ-साथ भरपूर प्रोटीन और मिनरल देने में भी ये मददगार साबित होते हैं. इसको भी आप पी सकते हैं.
 

3. दाल का सूप 

इस मौसम में खुद को कई सारी बीमारियों से बचाने के लिए आपको दाल का सूप बनाकर पीना चाहिए. कई सारी दालें हैं, जो आपकी सेहत को फिट और कई सारे रोगों से बचाने के लिए मददगार साबित होती है. रोजाना भी आप सेवन कर सकते हैं.
 

4. मिक्स वेजिटेबल सूप

मिक्स वेजिटेबल सूप बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आता है, अगर आप अपनी हेल्थ को कई सारी बीमारियों से दूर रखना चाहती हैं, तो आप इस मिक्स वेजिटेबल सूप को घर पर बनाकर भी रोजाना पी सकते हैं.
 

