बिना दूसरों को नाराज किए लोगों के साथ सेट करें हेल्दी बाउंड्रीज, हमेशा हेल्दी रहेगा रिश्ता

How to Set Healthy Boundaries: रिश्ते में प्यार, भरोसे के साथ-साथ समझदारी की भी जरूरत होती है. लेकिन कई बार रिश्ते में सीमाएं तय करना यानी बाउंड्रीज सेट करना बेहद जरूरी हो जाता है. हेल्दी बाउंड्रीज रखने से न सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बल्कि रिश्तों में भी बैलेंस बना रहता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे आसान तरीके बताएंगे, जिसकी मदद से आप बिना किसी को ठेस पहुंचाए अपनी बाउंड्रीज तय कर सकते हैं.

खुलकर लेकिन प्यार से बात करें

किसी भी रिश्ते में बाउंड्री सेट करना बेहद जरूरी होता है. ऐसे में रिश्ते में बाउंड्री सेट करने के लिए शुरुआत ईमानदारी से बातचीत करके करें. अपनी फिलिंग्स को शांत और साफ तरीके से प्यार से सामने वाले को बताएं. अगर आप किसी दोस्त से रोज बहुत देर तक बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसे प्यार से समझा सकते हैं कि "मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे थोड़ा खुद के लिए भी समय चाहिए होता है."

'ना' कहना सीखें

अक्सर हम लोगों को नाराज करने के डर से ना नहीं कर पाते हैं और हर बात के लिए हां कह देते हैं. लेकिन अपनी बाउंड्री सेट करना आपके लिए जरूरी है. अगर आप थके हुए हैं और आपको कोई काम करने का मन नहीं है, तो साफ लेकिन प्यार से उन्हें मना कर दें. इससे सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा और आपका काम हो जाएगा.

अपनी जरूरतों को पहचानें

बाउंड्रीज सेट करने से पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि आपको क्या चाहिए? आप मेंटली, फीजिकली और इमोशनली कहा हैं. ऐसे में जब आप खुद को अच्छी तरह से समझने लगेंगे, तो तभी दूसरों को आप अपनी बाउंड्री के बारे में बता सकेंगे.

दूसरों की बाउंड्री की रिस्पेक्ट करें

जैसे आप चाहते हैं कि आपकी बाउंड्रिज का लोग रिस्पेक्ट करें, वैसे ही दूसरों की बातों को भी समझना जरूरी है.