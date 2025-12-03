Winter Tips: रूम हीटर पर पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं! ठंड में कमरे को गर्म करने के लिए करें ये 4 काम

Winter Tips: सर्दियों की शुरुआत हो गई है. ऐसे में ठंड से बचने के लिए हीटर का इस्तेमाल आम हो गया है. लेकिन हीटर बिजली बिल बढ़ाने के साथ-साथ आपकी सेहत पर भी बुरा असर डाल सकता है. वहीं, हर व्यक्ति के लिए महंगा-महंगा हीटर खरीद पाना आसान भी नहीं है. हालांकि ऐसे कई उपाय हैं, जिसकी मदद से आप बिना हीटर के भी कमरे को गर्म रख सकते हैं. इस खबर में हम आपको उन उपायों के बारे में डीटेल में बताएंगे.

फर्श पर मोटी दरियां या कालीन बिछाएं

ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा फर्श ठंडे हो जाते हैं और कमरे का तापमान गिरा देते हैं. ऐसे में खाली पैर फर्श पर चलने से पैरों में तुरंत ठंडा महसूस होता है, जो आपके पूरे शरीर को ठंडा कर देता है. इसलिए कमरे में मोटी दरी या कालीन बिछाना ठंड से बचने का एक आसान तरीका हो सकता है. इससे पैरों में ठंड नहीं लगता और कमरा गर्म-गर्म महसूस होता है.

दरवाजों और खिड़कियों के गैप को भरें

कमरे में ठंडी हवा आने का सबसे बड़ा रास्ता छोटे-छोटे गैप्स होते हैं. ये गैप्स दरवाजों और खिड़कियों के नीचे या किनारों पर होते हैं. इन गैप्स की मदद से अंदर की गर्म हवा बाहर और बाहर की ठंडी हवा अंदर आती है. इन गैप्स के कारण कमरे जल्दी ठंडे हो जाते हैं. ऐसे में ठंड से बचने के लिए वेदरस्ट्रिपिंग टेप या रबर सील मददगार हो सकता है. इनकी मदद से आप गैप्स को बंद कर दें. इससे कमरा काफी समय तक गर्म रहेगा और ठंडी हवा को कमरे में आने से रोक देगा.

कैंडल्स का इस्तेमाल

सर्दी के मौसम में कमरे में गर्माहट बनाए रखने के लिए कुछ लग थिक-विक या सेंटेड कैंडल्स का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि यह हीटर वाला काम नहीं करता है, लेकिन बंद कमरे में इसे जलाने से हल्दी गर्मी पैदा होती है, वातावरण आरामदायक बनता है. लेकिन कैंडल्स का इस्तेमाल हमेशा सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए ही करें. जलने वाली चीजों से कैंडल्स को दूर रखें और बाहर जाते समय बुझाना न भूलें.

गर्म बेडशीट

ठंड में नॉर्मल बेडशीट की जगह गर्म और थिक फैब्रिक वाले बेडशीट का ही इस्तेमाल करें. नॉर्मल बेडशीट ठंड जल्दी सोख लेती है और आपको ठंडा महसूस होता है. वहीं वॉर्म बेडशीट या फ्लैनल फैब्रिक वाली बेडशीट लंबे समय तक गर्मी बनाए रखती है. इससे सोने में भी आराम मिलता है और ठंड कम लगती है.

