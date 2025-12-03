Advertisement
trendingNow13027581
Hindi Newsलाइफस्टाइल

Winter Tips: रूम हीटर पर पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं! ठंड में कमरे को गर्म करने के लिए करें ये 4 काम

Winter Room Warm Tips: सर्दियों में ठंड से बचने के लिए लोग रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन हीटर सेहत पर बुरा असर डाल सकता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे, जिसकी मदद से आप बिना हीटर आपका कमरा गर्म रहेगा.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 03, 2025, 03:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Winter Tips: रूम हीटर पर पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं! ठंड में कमरे को गर्म करने के लिए करें ये 4 काम

Winter Tips: सर्दियों की शुरुआत हो गई है. ऐसे में ठंड से बचने के लिए हीटर का इस्तेमाल आम हो गया है. लेकिन हीटर बिजली बिल बढ़ाने के साथ-साथ आपकी सेहत पर भी बुरा असर डाल सकता है. वहीं, हर व्यक्ति के लिए महंगा-महंगा हीटर खरीद पाना आसान भी नहीं है. हालांकि ऐसे कई उपाय हैं, जिसकी मदद से आप बिना हीटर के भी कमरे को गर्म रख सकते हैं. इस खबर में हम आपको उन उपायों के बारे में डीटेल में बताएंगे. 

 

फर्श पर मोटी दरियां या कालीन बिछाएं
ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा फर्श ठंडे हो जाते हैं और कमरे का तापमान गिरा देते हैं. ऐसे में खाली पैर फर्श पर चलने से पैरों में तुरंत ठंडा महसूस होता है, जो आपके पूरे शरीर को ठंडा कर देता है. इसलिए कमरे में मोटी दरी या कालीन बिछाना ठंड से बचने का एक आसान तरीका हो सकता है. इससे पैरों में ठंड नहीं लगता और कमरा गर्म-गर्म महसूस होता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

दरवाजों और खिड़कियों के गैप को भरें
कमरे में ठंडी हवा आने का सबसे बड़ा रास्ता छोटे-छोटे गैप्स होते हैं. ये गैप्स दरवाजों और खिड़कियों के नीचे या किनारों पर होते हैं. इन गैप्स की मदद से अंदर की गर्म हवा बाहर और बाहर की ठंडी हवा अंदर आती है. इन गैप्स के कारण कमरे जल्दी ठंडे हो जाते हैं. ऐसे में ठंड से बचने के लिए वेदरस्ट्रिपिंग टेप या रबर सील मददगार हो सकता है. इनकी मदद से आप गैप्स को बंद कर दें. इससे कमरा काफी समय तक गर्म रहेगा और ठंडी हवा को कमरे में आने से रोक देगा. 

 

कैंडल्स का इस्तेमाल 
सर्दी के मौसम में कमरे में गर्माहट बनाए रखने के लिए कुछ लग थिक-विक या सेंटेड कैंडल्स का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि यह हीटर वाला काम नहीं करता है, लेकिन बंद कमरे में इसे जलाने से हल्दी गर्मी पैदा होती है, वातावरण आरामदायक बनता है. लेकिन कैंडल्स का इस्तेमाल हमेशा सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए ही करें. जलने वाली चीजों से कैंडल्स को दूर रखें और बाहर जाते समय बुझाना न भूलें. 

 

गर्म बेडशीट
ठंड में नॉर्मल बेडशीट की जगह गर्म और थिक फैब्रिक वाले बेडशीट का ही इस्तेमाल करें. नॉर्मल बेडशीट ठंड जल्दी सोख लेती है और आपको ठंडा महसूस होता है. वहीं वॉर्म बेडशीट या फ्लैनल फैब्रिक वाली बेडशीट लंबे समय तक गर्मी बनाए रखती है. इससे सोने में भी आराम मिलता है और ठंड कम लगती है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

Winter Tipsnaturally warn room

Trending news

नेवी डे सेलिब्रेशन पर दिखेगी भारत की ताकत, हिंद का पराक्रम देख फट जाएगी PAK की छाती
Navy Day
नेवी डे सेलिब्रेशन पर दिखेगी भारत की ताकत, हिंद का पराक्रम देख फट जाएगी PAK की छाती
सभी को 'जिहाद' सिखाया जाना चाहिए...इमरान मसूद ने किया मौलाना मदनी के बयान का समर्थन
Mahmood Madani
सभी को 'जिहाद' सिखाया जाना चाहिए...इमरान मसूद ने किया मौलाना मदनी के बयान का समर्थन
वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
vaishno devi medical college
वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
AI Video Controversy
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
ऐसा क्या हुआ, जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर वापस लाएगी भारत सरकार
Supreme Court News
ऐसा क्या हुआ, जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर वापस लाएगी भारत सरकार
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Renuka Chaudhary
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Parliament Winter Session Day 3: संचार साथी ऐप से नहीं हो सकेगी जासूसी, जानें संसद में सरकार ने क्या बताया?
Parliament winter session
Parliament Winter Session Day 3: संचार साथी ऐप से नहीं हो सकेगी जासूसी, जानें संसद में सरकार ने क्या बताया?
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
Karnataka News
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
muslim divorced women
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल
IMD
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल