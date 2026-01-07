Advertisement
ऑफिस के बाद दिमाग को शांत करने के लिए करें ये 4 योगासन, मिनटों में दूर होगा दिन भर का स्ट्रेस

Yoga to Reduce Office Stress: दिनभर ऑफिस का प्रेशर, ट्रैफिक, घर की जिम्मेदारियां और ओवर थिंकिंग अक्सर स्ट्रेस का कारण बन जाती है. ऐसे में घर पर आने के बाद अगर आप ये योगासन करते हैं, तो आपको स्ट्रेस से आराम मिल सकता है. 

Jan 07, 2026
Mental Health Tips: ऑफिस में दिनभर काम करने के बाद बॉडी और ब्रेन दोनों ही थक जाता है. ऑफिस का प्रेशर, ट्रैफिक, जिम्मेदारियां और ओवर थिंकिंग मेंटल स्ट्रेस बढ़ा देता है. अगर समय रहते मन को आराम न मिले, तो नींद, सेहत और रिश्तों पर भी बुरा असर पड़ता है. ऐसे में योग एक आसान और नेचुरल तरीका है, जो ब्रेन को शांत करने के साथ-साथ बॉडी को रिलैक्स भी करने में मदद करता है. इस खबर में हम आपको उन 4 योगासन के बारे बताएंगे, जो ऑफिस से आने के बाद घर पर आसानी से किया जा सकता है और आपको स्ट्रेस से भी दूर करता है. 

 

बालासन
बालासन ब्रेन को गहरी शहरी शांति देने वाला आसन है. इसे करने से मेंटल स्ट्रेस कम होता है और थकान दूर होती है. इस आसन को करने के लिए घुटनों के बाल बैठकर बॉडी को आगे की ओर झुकाएं और माथे को जमीन पर टिकाएं. कुछ मिटनों तक गहरी सांस लेते हुए, इस आसन में रहने से मन हल्का महसूस होता है और बेचैनी कम होती है. 

सुखासन और डीप ब्रीदिंग 
सुखासन में बैठकर डीप ब्रीदिंग करने से ब्रेन की तुरंत शांति मिलती है. इसे करने के लिए रीढ़ सीधी रखकर आंखें बंद कर लें और नाक से धीरे-धीरे सांस लें और छोड़ें. इस आसन को दिनभर की भागदौड़ के बाद करने से मन शांत रहता है. रोजाना इसके प्रैक्टिस से कंसंट्रेशन बढ़ती है और मेंटल थकान दूर होती है. 

 

पश्चिमोत्तानासन
पश्चिमोत्तानासन करने से भी स्ट्रेस दूर होता है. इसे करने से लिए पैरों को सामने फैलाकर बैठकर धीरे-धीरे आगे की ओर झुका जाता है. इसे करने से नर्वस सिस्टम शांत होता है और दिमाग में चल रही बातें कम होती है. ये आसन स्ट्रेस, चिंता और चिड़चिड़ापन को कम करता है. साथ ही ये कमर और पैरों की जकड़न को भी दूर करता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

