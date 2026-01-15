रिश्तों से विद्रोह! पुरुषों से दूरी बनाकर जीना चाहती हैं महिलाएं, जानें क्या है 4B आंदोलन के पीछे की साइकोलॉजी

Psychology Behind 4B Movement: 4B आंदोलन की शुरुआत दक्षिण कोरिया में हुई है जहां 4B का मतलब है चार चीजों से इनकार करना. इन चार चीजों में शादी, डेटिंग, यौन संबंध और गर्भावस्था शामिल हैं. महिलाएं इस आंदोलन में शामिल हो कर इन चार चीजों का बहिष्कार कर रही हैं. बहुत से लोगों को ये फैसला बहुत कठोर लगता है लेकिन इसकी जड़ें महिलाओं के लंबे अनुभव और मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई हैं. हालांकि ये आंदोलन महिलाओं की नाराजगी, आत्मसम्मान और खुद की सुरक्षा की भावना से जुड़ा हुआ है. बहुत सी महिलाएं आज के मॉडर्न युग में भी कई पुराने विचारधारा के अंदर खुद को दबा हुआ महसूस करती हैं. जिस वजह से वो खुद का जीवन अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं जी पाती हैं.

सामाजिक जिम्मेदारियां

दक्षिण कोरिया एक बेहद ही आधुनिक देश है लेकिन वहां महिलाओं पर सामाजिक जिम्मेदारियों का बोझ आज भी काफी ज्यादा है. शादी के बाद घर की जिम्मेदारी, बच्चों की परवरिश और करियर का संतुलन ज्यादातर महिलाओं को अकेले संभालना पड़ता है. कई जगहों पर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में सैलरी भी काफी कम मिलती है वहीं पुरुषों से बराबरी की उम्मीद सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है. यही असमानता धीरे धीरे गुस्से और थकान में बदल जाती है.

इमोशनल बर्नआउट

इस आंदोलन के पीछे की सबसे बड़ी साइकोलॉजी इमोशनल बर्नआउट है. कई महिलाएं रिश्तों में खुद को लगातार एडजस्ट करते हुए देखती हैं. उनके इमोशंस, जरूरतें और करियर अक्सर पीछे छूट जाते हैं. जब ये सब लंबे समय तक चलता है तो दिमाग खुद को बचाने के लिए दूरी बनाने लगता है. 4B आंदोलन उसी सेल्फ प्रोटेक्शन का तरीका बन गया है. सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इस आंदोलन को स्पोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोगों को ये आंदोलन महिलाओं की आजादी का गलत फायदा उठाना भी लग रहा है.

आत्मसम्मान है जरूरी

महिलाओं में बढ़ता मिसोजिनी का अनुभव भी इस आंदोलन का एक बड़ा कारण है. सोशल मीडिया और असल जिंदगी में महिलाओं के खिलाफ अक्सर पुरुष नफरत भरे कमेंट्स, जजमेंट और बॉडी शेमिंग करते हैं जिससे महिलाओं के बीच पुरुषों को लेकर काफी गुस्सा बढ़ गया है. ऐसे में महिलाएं पुरुषों से दूर हो कर खुद को सेफ महसूस करती हैं. बहुत सी महिलाओं का मानना है कि रिश्ते सम्मान और बराबरी नहीं दे सकते तो उनसे दूर रहना बेहतर है. ये फैसला भावनाओं से ज्यादा सेल्फ रिसपेक्ट से जुड़ा हुआ है.

Gen Z का सपोर्ट

आज के जमाने में शादी और मां बनना अब जीवन की अनिवार्यता नहीं बल्कि ऑफ्शन बन गया है. पर आज भी बहुत से लोग इसे महिलाओं पर जबरदस्ती थोप देते हैं. ऐसा करने से महिलाएं अपनी आजादी और अपना मन दाब कर रिश्तों को स्वीकार तो कर लेती हैं पर कभी खुश नहीं रह पाती हैं. ये आंदोलन ऐसी ही महिलाओं के दर्द को बयां करता है. ये आंदोलन एक मजबूत संकेत जरूर है कि अगर समाज ने महिलाओं की मानसिक स्थिति को नजरअंदाज किया तो रिश्तों की परिभाषा बदलती रहेगी. आजकल बहुत से Gen Z जनरेशन के लोग भी इस आंदोनल को सोशल मीडिया पर खूब सपोर्ट कर रहे हैं.