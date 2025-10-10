प्रदूषण को दरवाजे से दूर रखने के लिए दिवाली आने से पहले घर पर लगाएं ये 5 पौधे, हमेशा बनी रहेगी हरियाली

Air Purifier Plants For Diwali Pollution: दिवाली का त्योहार आने वाला है और घर में कई तरह-तरह की तैयारियों को लोग करना पहले से ही शुरू हो जाते हैं. प्रदूषण इस त्योहार में काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे कई तरह की समस्या देखने को मिलती है सेहत भी काफी ज्यादा खराब होने लगती है और लोग इसके बचाव के तरीकों को खोजते हैं, अगर आप भी प्रदूषण को दरवाजे से दूर रखना चाहते हैं, तो आज आपको बताते हैं कैसे आप इसको आसानी से दूर रख सकते हैं. आप घर पर कई तरह-तरह के पौधे को लगाकर घर को प्रदूषण से दूर रखने के साथ-साथ खूबसूरती को भी बढ़ सकते हैं आइए आपको बताते हैं.



प्रदूषण को दूर रखने वाले पौधे



1. स्नेक पौधा

अगर आप घर से प्रदूषण को हमेशा के लिए दूर रखना चाहते हैं, तो आप आसानी से घर पर स्नेक पौधे को लगा सकते हैं. इसको लगाने के बाद आपका घर भी काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा. आपको बता दें इन पौधों को धूप की जरूरत नहीं होती है.



2. मनी प्लांट

मनी प्लांट का पौधा घर के लिए काफी ज्याद लकी माना जाता है अगर आप अपने घर की खूबसूरती और प्रदूषण को दूर रखना चाहते हैं, तो मनी प्लांट को लगा सकते हैं. ये दिखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आता है.



3. मॉन्सटेरा

मॉन्सटेरा का पौधा दिखने में बेहद ही खूबसूरत नजर आता है, अगर आप इसको अपने घर पर लगाते हैं, प्रदूषण को दरवाजे से हमेशा के लिए दूर रख सकते हैं, यूनीक लुक इसे सजावट के लिए आप इसको लगा सकते हैं.



4. रबड़ प्लांट

रबड़ प्लांट भी आपने देखा होगा अगर आप खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसको घर पर लगा सकते हैं. इसे ज्यादा धूप की जरूरत भी नहीं होती है और शानदार इंडोर प्लांट के रूप में भी इसको जाना जाता है.



5. पीस लिली

अगर आप घर को खूबसूरत और प्रदूषण को हमेशा के लिए दूर रखना चाहते हैं, तो आप पीस लिली के पौधे को घर पर लगा सकते हैं, दिखने में ये काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आता है.



