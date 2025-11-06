5 Best vegetables in diabetes: डायबिटीज में ये 5 सब्जियां खाने से मिलेगा फायदा, कंट्रोल में रहेगा ब्लड शुगर

5 Best vegetables in diabetes: डायबिटीज एक लाइलाज बीमारी है, जिसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन बढ़िया लाइफस्टाइल के साथ इसे ठीक से कंट्रोल किया जा सकता है. हम देखते हैं कि डायबिटीज का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग खाने-पीने से डरने लगते है. कछ लोगों में ये भ्रांति है कि स्वादिष्ट चीजों से दूरी बनाने पर ही शुगर कंट्रोल रहेगी, लेकिन सच इसके ठीक उलट है. अगर आपकी थाली में सही सब्जियां हों, तो डायबिटीज को आराम से मैनेज किया जा सकता है.

कुछ सब्जियां इतनी फायदेमंद हैं कि ये धीरे-धीरे शुगर को बढ़ने से रोकती हैं, शरीर में फाइबर बढ़ाती हैं और इंसुलिन को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करती हैं. हम आपके लिए ऐसी ही 5 सब्जियों की लिस्ट लाए हैं, जिनका सेवन आपके लिए ना सिर्फ फायदेमंद हो सकता है बल्कि ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल भी भी रखता है.

1. पालक (Spinach)

पालक डायबिटीज के लिए सबसे बेहतरीन सब्जियों में से एक है. इसमें कार्ब्स बहुत कम और फाइबर, मैग्नीशियम, पोटैशियम भरपूर होता है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. इतना ही नहीं, इसमें मौजूद अल्फा-लिपोइक एसिड शुगर मैनेजमेंट में फायदेमंद है. आप इसे सलाद, सूप, स्मूदी या सब्जी के तौर पर खा सकते हैं.

2. ब्रोकली (Broccoli)

ब्रोकली डायबिटीज डाइट की सुपर वेजिटेबल मानी जाती है. इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं. ब्रोकली का एक खास कंपाउंड सल्फोराफेन सूजन कम करने और ब्लड शुगर नियंत्रित करने में मदद करता है. एक कप पकी हुई ब्रोकली में 5 ग्राम से ज्यादा फाइबर होता है. रिसर्च के मुताबिक ब्रोकली शुगर, कोलेस्ट्रॉल और इंसुलिन रेज़िस्टेंस कम करने में मदद कर सकती है. इसलिए डाइट में ब्रोकली जरूर शामिल करें.

3. शिमला मिर्च (Bell Peppers)

रंगीन, क्रंची और स्वाभाविक रूप से मीठी शिमला मिर्च डायबिटीज मरीजों के लिए काफी अच्छी होती है. इसमें कैलोरी और कार्ब्स कम होते हैं. विटामिन-C अधिक होने से ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करने में मदद मिलती है. खास बात ये भी है कि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में सूजन कम करते हैं. एक रिसर्च के अनुसार लाल शिमला मिर्च में एंटी-डायबिटिक प्रभाव पाया गया है.

4. हरी फलियां (Green Beans)

हरी फलियां सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हैं. यह साधारण जरूर दिखती हैं, लेकिन शुगर कंट्रोल के लिए बेहद फायदेमंद सब्जी है. इनमें कार्ब्स और कैलोरी बेहद कम होती है. फाइबर और विटामिन-A अच्छा मात्रा में मिलता है. बाकी दालों की तरह ये ब्लड शुगर को अचानक नहीं बढ़ातीं, इसलिए डायबिटीज वालों के लिए बेहतर विकल्प हैं. कुछ शोध बताते हैं कि हरी फलियों के फाइबर से टाइप-2 डायबिटीज मैनेज करने में मदद मिल सकती है

5. फूलगोभी (Cauliflower)

फूलगोभी हल्की, कम कैलोरी और फाइबर से भरपूर होती है. विटामिन C और फोलेट शरीर के लिए फायदेमंद. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट सूजन कम करते हैं और शुगर लेवल को संतुलित रखते हैं. आप इसे सब्जी, सलाद, सूप या रोटी/चावल के विकल्प के रूप में भी खाया जा सकते हैं. स्टडीज में पाया गया है कि फूलगोभी जैसी क्रूसीफेरस सब्जियां एंटी-डायबिटिक प्रभाव दिखा सकती हैं.

ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए इन टिप्स को भी फॉलो करें

ब्लड शुगर कंट्रोल करना बेहद मुश्किल होता है. लेकिन अगर कुछ टिप्स फॉलो किए जाएं तो यह आसानी से पूरा हो सकता है. इसके लिए आपको डाइट में साबुत अनाज शामिल करना है. मीठा बंद करना होगा. ज्यादा से ज्यादा पानी पीना होगा. बढ़िया नींद लेना है. तनाव से दूर रहना है. डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार दवा या इंसुलिन लेते रहें. ध्यान रखें कि समय-समय पर शुगर लेवल चेक कराना ना भूलें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.