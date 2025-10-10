Advertisement
trendingNow12956147
Hindi Newsलाइफस्टाइल

दिवाली में घर को एक लग्जरी लुक देने के लिए बेस्ट हैं, ये 5 कलर कॉम्बिनेशन पेंट, लगेगा बिल्कुल ड्रीम होम

Wall Paint Ideas for Diwali:  दिवाली आने वाली है और लोग पहले से ही काफी कुछ करते हैं, घर को सजाने का काम भी पहले से ही शुरू हो जाता है, अगर आप भी अपने घर को एक लग्जरी लुक देना चाहते हैं, तो आज आपको बताते हैं कुछ बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन पेंट के बारे में, जिसको आप घर पर करवा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 10, 2025, 04:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिवाली में घर को एक लग्जरी लुक देने के लिए बेस्ट हैं, ये 5 कलर कॉम्बिनेशन पेंट, लगेगा बिल्कुल ड्रीम होम

Wall Paint Ideas for Diwali:  रोशनी और खुशियों का त्योहार आने वाला है ये अधिकतर लोगों को खूब पसंद होता है. अपने घर को सजाने और नया लुक दीवार को देने के लिए लोग कई तरह-तरह के कलर कॉम्बिनेशन पेंट का इस्तेमाल दीवारों पर करते हैं लेकिन दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, दीवारों के लिए सही कलर कॉम्बिनेशन पेंट का चुनाव करना बेहद ही ज्यादा जरूरी होता है आइए आपको बताते हैं.
 

1. लाइट ब्लू और पेस्टल ग्रीन कलर

अगर आप अपने घर को इस दिवाली लग्जरी लुक देना चाहते हैं, तो आप लाइट ब्लू और पेस्टल ग्रीन कलर को घर की दिवारों पर करवा सकते हैं ये दिखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है, हर कोई आपके घर की खूब तारीफ करेगा.
 

Add Zee News as a Preferred Source

2. पेस्टल पीच और लाइट बेज

आप अपने घर पर इस दिवाली पेस्टल पीच और लाइट बेज कलर के कॉम्बिनेशन पेंट का चुनाव करके भी लगा सकते हैं, दिखने में बेहद ही खूबसूरत नजर आता है और लोग जमकर तारीफ भी करते नजर आएंगे.
 

3. मस्टर्ड येलो और बर्न्ट ऑरेंज

अगर आप अपने घर को थोड़ा सा लाइट रखना चाहते हैं, तो आप इस तरह का मस्टर्ड येलो और बर्न्ट ऑरेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं, दिखने में ये बेहद ही खूबसूरत नजर आता है,  अच्छे एक्सेसरीज और लाइटिंग के साथ ये काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा.
 

4. व्हाइट और लाइट ग्रे

आप अपनी दीवार पर इस तरह का  व्हाइट और लाइट ग्रे कलर पेंट भी लगा सकते हैं, दिखने में बेहद ही खूबसूरत लगेगा और आपके घर के दीवार की भी शोभा बढ़ा देगा.
 

5. पेस्टल येलो और मिंट ग्रीन

छोटे घर को एक अलग सा लुक देने के लिए ये काफी ज्यादा बेस्ट होगा, अगर आप अपने घर की खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं,तो आप पेस्टल येलो और मिंट ग्रीन कलर को भी लगा सकते हैं.
 

इसे भी पढ़ें: दिवाली की सफाई के दौरान फॉलो कर लें ये टिप्स, कोने-कोने से छूमंतर हो जाएंगे कॉकरोच

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

color combination paintscolor combination paint for houseWall Paint Ideas for Diwali

Trending news

'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
Jammu-kashmir
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
BSF
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
Kerala High Court
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
ED
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
india afghanistan news
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
Handlers
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
Global Warming
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
ED blast
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
Varinder Ghuman
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा