दिवाली में घर को एक लग्जरी लुक देने के लिए बेस्ट हैं, ये 5 कलर कॉम्बिनेशन पेंट, लगेगा बिल्कुल ड्रीम होम

Wall Paint Ideas for Diwali: रोशनी और खुशियों का त्योहार आने वाला है ये अधिकतर लोगों को खूब पसंद होता है. अपने घर को सजाने और नया लुक दीवार को देने के लिए लोग कई तरह-तरह के कलर कॉम्बिनेशन पेंट का इस्तेमाल दीवारों पर करते हैं लेकिन दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, दीवारों के लिए सही कलर कॉम्बिनेशन पेंट का चुनाव करना बेहद ही ज्यादा जरूरी होता है आइए आपको बताते हैं.



1. लाइट ब्लू और पेस्टल ग्रीन कलर

अगर आप अपने घर को इस दिवाली लग्जरी लुक देना चाहते हैं, तो आप लाइट ब्लू और पेस्टल ग्रीन कलर को घर की दिवारों पर करवा सकते हैं ये दिखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है, हर कोई आपके घर की खूब तारीफ करेगा.



2. पेस्टल पीच और लाइट बेज

आप अपने घर पर इस दिवाली पेस्टल पीच और लाइट बेज कलर के कॉम्बिनेशन पेंट का चुनाव करके भी लगा सकते हैं, दिखने में बेहद ही खूबसूरत नजर आता है और लोग जमकर तारीफ भी करते नजर आएंगे.



3. मस्टर्ड येलो और बर्न्ट ऑरेंज

अगर आप अपने घर को थोड़ा सा लाइट रखना चाहते हैं, तो आप इस तरह का मस्टर्ड येलो और बर्न्ट ऑरेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं, दिखने में ये बेहद ही खूबसूरत नजर आता है, अच्छे एक्सेसरीज और लाइटिंग के साथ ये काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा.



4. व्हाइट और लाइट ग्रे

आप अपनी दीवार पर इस तरह का व्हाइट और लाइट ग्रे कलर पेंट भी लगा सकते हैं, दिखने में बेहद ही खूबसूरत लगेगा और आपके घर के दीवार की भी शोभा बढ़ा देगा.



5. पेस्टल येलो और मिंट ग्रीन

छोटे घर को एक अलग सा लुक देने के लिए ये काफी ज्यादा बेस्ट होगा, अगर आप अपने घर की खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं,तो आप पेस्टल येलो और मिंट ग्रीन कलर को भी लगा सकते हैं.



