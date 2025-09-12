डाइटिंग के दौरान अक्सर महिलाएं करती हैं ये 5 आम गलतियां, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें क्या है सही तरीका

Mistakes Women Make While Dieting: कैलोरी कम करने, मीठा और तला-भुना खाना छोड़ने के बाद भी वजन कम नहीं हो पाता है. तो आपको बता दें, इसका बड़ा कारण ये है कि डाइटिंग का मतलब सिर्फ कम खाना नहीं होता, इसका मतलब होता है कि सही और बैलेंस्ड डाइट को फॉलो करना. कई महिलाएं डाइटिंग के दौरान ऐसी गलतियां कर देती हैं, जिससे उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, एनर्जी लेवल गिर जाता है और डाइटिंग वजन बढ़ने का कारण बन जाता है. ऐसे में न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा ने सोशल मीडिया पर ऐसी 5 गलतियों के बारे में बताया है, जो अक्सर महिलाएं डाइटिंग के दौरान करती हैं.

लो-कैलोरी या डाइट फूड्स पर भरोसा करना

डाइटिंग के दौरान अक्सर महिलाएं घर का बना चावल-दाल, रोटी-सब्जी खाना छोड़ देती हैं. इसके अलावा लो कैलोरी या डाइट फू्ड्स खाने लगती हैं. लेकिन ये डाइट स्नैक्स और पैकेज्ड फूड्स में अक्सर चीनी, सोडियम और रिफाइन्ड कार्ब्स होते हैं, जो वजन घटाने के बजाय बढ़ाने लगते हैं.

कार्ब्स बंद कर देना

कई महिलाएं डाइटिंग के दौरान कार्ब्स पूरी तरह से बंद कर देती हैं. लेकिन बहुत कम कार्ब्स लेने से शरीर में एनर्जी की कमी हो सकती है, हार्मोन इंबैलेंस हो सकता है और रिकवरी स्लो हो जाती है. इसलिए पूरी तरह के कार्ब्स बंद करना सही नहीं है.

हेल्दी फैट्स नहीं लेना

हमारी बॉडी को सही से काम करने के लिए सभी चीजों की जरूरत होती है, फैट की भी. लेकिन डाइटिंग के कारण महिलाएं वजन बढ़ने के डर से नट्स, बीज जैसे हेल्दी फैट्स लेना बंद कर देती है.

भूखे रहना या गलत तरीके से फास्टिंग करना

किसी भी डाइटिंग में भूखे रहने की सलाह नहीं दी जाती है. बिना प्लानिंग के खाना स्किप करने से मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है और स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, जो कि वेट गेन का कारण बन सकता है. ऐसे में बैलेंस्ड और समय पर खाना खाना जरूरी है.

माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को इग्नोर करना

डाइटिंग के दौरान माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को इग्नोर करना भी सही नहीं है. सिर्फ कैलोरी या प्रोटीन आपको सारे जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स नहीं दे सकती है. ऐसे में हेल्दी रहने के लिए हरी सब्जियां, बीज और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर चीजें लेना शूरू कर दें.

