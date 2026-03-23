Advertisement
trendingNow13150443
Hindi Newsलाइफस्टाइलबिना जिम जाए इन 5 एक्‍सरसाइज से बाजुओं की ज‍िद्दी चर्बी को कहें अलविदा, रोजाना करने से मिल सकते हैं कमाल के असर

बिना जिम जाए इन 5 एक्‍सरसाइज से बाजुओं की ज‍िद्दी चर्बी को कहें अलविदा, रोजाना करने से मिल सकते हैं कमाल के असर

Arm Fat Reduce Exercise At Home: आजकल लोग अपनी बाजुओं की ज‍िद्दी चर्बी से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं आज आपको बताते हैं कि कैसे आप बिना जिम जाए घर पर ही कुछ एक्‍सरसाइज से स्लिम बाजुओं को पा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 23, 2026, 08:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिना जिम जाए इन 5 एक्‍सरसाइज से बाजुओं की ज‍िद्दी चर्बी को कहें अलविदा, रोजाना करने से मिल सकते हैं कमाल के असर

Arm Fat Reduce Exercise At Home:  आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और गलत खान-पान के कारण शरीर पर कई तरह की समस्याएं आने लग जाती है. इस समय में खुद को फिट रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है. अधिकतर लोग खासकर की लड़कियां ज‍िद्दी चर्बी से काफी ज्यादा परेशान रहती हैं. अपनी बाजुओं की चर्बी को घटाने के लिए काफी कुछ करती हैं लेकिन इसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. जिद्दी चर्बी शरीर में होने से न सिर्फ लुक बल्कि आत्मविश्वास पर भी बुरा असर डालती है. कई लोग घंटों जिम में पसीना बहाने के बाद भी मनचाहा रिजल्ट नहीं पा पाते हैं और फिर परेशान होकर सब कुछ छोड़ देते हैं. 
 

फिटनेस एक्सपर्ट्स का मनाना है कि बिना जिम जाए भी घर पर आप 15-20 मिनट तक रोजाना एक्‍सरसाइज करने से बाजुओं की चर्बी को भी आप कम कर सकते हैं. रोजाना एक्‍सरसाइज से आपको गजब का मनचाहा रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है. अगर आप भी बाजुओं को टोंड और फिट बनाना चाहते है, तो आइए आपको बताते हैं कैसे आप कर सकते हैं.

बाजुओं की ज‍िद्दी चर्बी से छुटकारा कैसे पाएं?

Add Zee News as a Preferred Source

1. भुजंगासन

अगर आप बाजुओं की ज‍िद्दी चर्बी से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप रोजाना भुजंगासन को कर सकते हैं. ऑर्म्‍स फैट को कम करने के साथ-साथ आपके शरीर को भी एकदम फिट रखत हैं.
 

2. पुश-अप्स

पुश-अप्स आपके लिए बेहद ही जरूरी है अगर आप रोजाना इसको करते हैं, तो बाजुओं की चर्बी तेजी से घटेगी और जल्दी ही आपको असर देखने को मिल सकते हैं. कम से कम 15 से 20 सेकंड तक आपको करना चाहिए.
 

3. धनुरासन

धनुरासन को आप रोजाना घर पर आसानी से कर सकते हैं. अगर आप इसको रोजाना करते हैं, तो बाजुओं  का फैट तेजी से कम होगा. इसको घर पर करना काफी ज्यादा आसान होता है.
 

4. प्लैंक अप-डाउन

प्लैंक अप-डाउन आपको रोजाना घर पर करना चाहिए. प्लैंक पोजिशन में आकर आपको इसको करना चाहिए. ये बाजुओं पर जोर डालती है और साथ ही साथ  फैट तेजी से बर्न करने में भी मददगार होती है.शुरुआत में 8-10 रेप्स जरूर करें.
 

5. आर्म सर्कल्स

आर्म सर्कल्स एक्‍सरसाइज भी आपके लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी है. इसको घर पर ही आप कर सकते हैं. इसको करना सबसे आसान होगा. हाथों को साइड में फैलाएं और गोल-गोल घुमाते रहें. आप कुछ महीनों में गजब का असर देखने को मिलेगा.

 

ये भी पढ़ें:  भारतीयों में तेजी से क्यों बढ़ रहा मोटापा, 30 के बाद आसानी से क्यों नहीं कम होता वजन?
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

arm fat burn exercisearm fat reduce exercise at home

Trending news

क्या है ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026? समझिए सरकार क्यों पहचान पर बढ़ा रही पहरा
Transgender Persons Amendment Bill 2026
क्या है ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026? समझिए सरकार क्यों पहचान पर बढ़ा रही पहरा
गेम पलट गया? असम में भाजपा को झटका, हिमंता की पावर मिनिस्टर कांग्रेस में चली गईं
assam election 2026
गेम पलट गया? असम में भाजपा को झटका, हिमंता की पावर मिनिस्टर कांग्रेस में चली गईं
तमिलनाडु में आएगी DMK सुनामी? 223 सीटों का गणित बता रहा कैसे मीलों पीछे हैं विपक्षी
DMK
तमिलनाडु में आएगी DMK सुनामी? 223 सीटों का गणित बता रहा कैसे मीलों पीछे हैं विपक्षी
बच्चों ने तोड़ी गुल्लक, महिला ने उतारे गहने... भारत का यह प्यार नहीं भूलेंगे- ईरान
iran
बच्चों ने तोड़ी गुल्लक, महिला ने उतारे गहने... भारत का यह प्यार नहीं भूलेंगे- ईरान
भारत की वो चिंता बेमतलब नहीं थी, अब हिंद महासागर बनता जा रहा जंग का मैदान
iran america war
भारत की वो चिंता बेमतलब नहीं थी, अब हिंद महासागर बनता जा रहा जंग का मैदान
जम्मू यूनिवर्सिटी: जिन्ना, सर सैयद और इकबाल सिलेबस से हटेंगे? विभाग ने की सिफारिश
Jammu University
जम्मू यूनिवर्सिटी: जिन्ना, सर सैयद और इकबाल सिलेबस से हटेंगे? विभाग ने की सिफारिश
पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था IAF का कर्मचारी, भेजी कई खुफिया जानकारी; गिरफ्तार
IAF staffer Arrested
पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था IAF का कर्मचारी, भेजी कई खुफिया जानकारी; गिरफ्तार
बंगाल में ताल ठोकेंगे ओवैसी, ममता के बागी हुमायूं की पार्टी के साथ लड़ेंगे चुनाव
West Bengal elections 2026
बंगाल में ताल ठोकेंगे ओवैसी, ममता के बागी हुमायूं की पार्टी के साथ लड़ेंगे चुनाव
कौन है ये 'नन्हा दोस्त', जिसे में गोद में बिठाकर PM मोदी ने किया दुलार; फोटो वायरल
PM Modi
कौन है ये 'नन्हा दोस्त', जिसे में गोद में बिठाकर PM मोदी ने किया दुलार; फोटो वायरल
आप गाड़ी नहीं चलाते, फिर भी तेल बिगाड़ सकता है पूरा बजट; क्या-क्या होगा प्रभावित?
Crude Oil price
आप गाड़ी नहीं चलाते, फिर भी तेल बिगाड़ सकता है पूरा बजट; क्या-क्या होगा प्रभावित?